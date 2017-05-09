Паулу ФОНСЕКА: «Возвращение в Португалию не входит в мои планы»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека поделился впечатлениями о сезоне и заявил, что пока не хочет возвращаться в Португалию.

«Наша основная цель состояла в том, чтобы стать чемпионами, и она была достигнута. Также мы стремимся выиграть Кубок Украины. Если бы не несправедливый пенальти на 92-й минуте матча с «Сельтой», мы могли бы продолжить выступления и в Лиге Европы.

Я пришел на смену тренеру, который работал здесь 12 лет. Клуб находится в особенных условиях, ведь он был вынужден уехать из Донецка. Так что я очень доволен чемпионством.

В «Порту» я пришел слишком рано. Вернуться назад? Это не входит в мои ближайшие планы. Я работаю в большом клубе, и я хочу продолжить выигрывать титулы», – сказал Фонсека.