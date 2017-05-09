Диего СИМЕОНЕ: «Мы не сдадимся, пока рефери не даст финальный свисток»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от ответного поединка полуфинала лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Мы верим в себя и в наши сильные качества. Мы не собираемся изменять себе в этом матче. Мы знаем, на что способны. Я полностью уверен в своих игроках и не сомневаюсь, что завтра они все сделают правильно. Мы будем хорошо защищаться и искать свои шансы. У «Реала» может быть лучший состав в мире, наряду с «Барселоной» и «Баварией».

Мы гордимся, что играем на такой стадии: в полуфинале Лиги чемпионов. Наша команда - единственная, кто не мог себе позволить дать отдохнуть игрокам в последнем матче чемпионата. У нас есть свои козыри, и мы постараемся выполнить очень сложную задачу. Но мы не сдадимся, пока рефери не даст финальный свисток», – считает Симеоне.

В первом матче «Атлетико» уступил «Реалу» со счетом 0:3.