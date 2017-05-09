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Диего СИМЕОНЕ: «Мы не сдадимся, пока рефери не даст финальный свисток»

Главный тренер «Атлетико» поделился ожиданиями от битвы с «Реалом»

  • 09.05.2017 20:23
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ФК Атлетико Мадрид. Диего Симеоне
© ФК Атлетико Мадрид. Диего Симеоне

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от ответного поединка полуфинала лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Мы верим в себя и в наши сильные качества. Мы не собираемся изменять себе в этом матче. Мы знаем, на что способны. Я полностью уверен в своих игроках и не сомневаюсь, что завтра они все сделают правильно. Мы будем хорошо защищаться и искать свои шансы. У «Реала» может быть лучший состав в мире, наряду с «Барселоной» и «Баварией».

Мы гордимся, что играем на такой стадии: в полуфинале Лиги чемпионов. Наша команда - единственная, кто не мог себе позволить дать отдохнуть игрокам в последнем матче чемпионата. У нас есть свои козыри, и мы постараемся выполнить очень сложную задачу. Но мы не сдадимся, пока рефери не даст финальный свисток», – считает Симеоне.

В первом матче «Атлетико» уступил «Реалу» со счетом 0:3.

Источник — УЕФА

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