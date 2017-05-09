Сеск ФАБРЕГАС: «Многие говорили, что я не нужен Конте»

Любой тренер мечтал бы иметь возможность не рисковать Лучшим игроком года в каком-либо матче и выпустить другого футболиста, который в итоге стал бы Лучшим игроком этого матча.

Исход в матче с «Мидлсбро» был для Антонио Конте очень благоприятным. Небольшая мышечная травма не позволила Н’Голо Канте принять участие в матче, зато вышедший вместо него Сеск Фабрегас дирижировал игрой во время победы 3:0, позволившей «Челси» приблизиться к чемпионскому титулу.

В этом сезоне испанец выходит в стартовом составе реже, чем он, наверное, привык в тех клубах, за которые играл. Но всем известно, что он решал исход матча каждый раз, когда принимал участие во встрече. В поединке с «Боро» на «Бридже» передачи Фабрегаса привели к первому и третьему голам, и он также создал еще пять моментов, поскольку он быстро замечал малейшие рывки своих товарищей и тут же делал пас. Его игра позволила ему зафиксировать рекордный показатель по количеству создаваемых моментов.

И хотя после матча телевизионные комментаторы подвергли авторство голевой передачи сомнению, решение OPTA гласило, что голевая передача в моменте с первым голом Диего Косты принадлежит Фабрегасу.

«Это был для меня совсем другой год», — говорит Фабрегас, когда его спрашивают о вкладе в текущие успехи.

«Я привык играть каждую неделю во всех клубах, за которые выступал, но я чувствую, что сейчас стал более зрелым. Многие говорили мне, что я не тот игрок, который нужен Антонио, что мне надо уходить, но я люблю сложные задачи. Я не играл в каждом матче, но, думаю, я принимал участие в последних 20-ти с лишним матчах. Я выходил на замену в некоторых из них, и я чувствую, что я внес свой вклад, когда был на поле, так что сезон был отличный».

«В этот раз мой вклад, возможно, еще значительнее, чем тогда, когда я играл весь сезон в каждом матче полностью. Мне пришлось набраться терпения и принять то, что такие вещи иногда случаются. Мне надо было играть на команду, действовать в интересах клуба, и надеюсь, мы все сделаем, как надо, и станем чемпионами. Это был другой сезон для меня, но я горжусь тем, что сделал, я горжусь своей командой».

«Сеск играл очень хорошо, и в каждом матче он доказывал, что он прекрасный футболист с отличной техникой и хороший человек».

Так сказал Антонио Конте в интервью «Челси-ТВ». На пресс-конференции после матча тренер отметил, насколько прибавил Фабрегас за время сезона благодаря усердной работе и игре на команду. И это стало индикатором коллективного прогресса.

Очень важно, особенно учитывая, что команде предстоит матч уже в пятницу, что Фабрегас, как и многие его товарищи по команде, уже были в подобной ситуации, и он уже успешно помогал команде гарантировать чемпионский титул.