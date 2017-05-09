Спортивка: Карпаты могут возглавить Йовичевич или Тлумак

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Чемпионство Спартака, оживление аутсайдеров и очередной провал Зенита 21:12 — urus2017 А почему ЦСКА это команда Леонида Слуцкого. Он уже больше полугода цска не тренирует если что.

Олег Гусев может перейти в греческий ПАОК 21:12 — icebeer Зато играет,а не всё переходит в большие чемпионаты. Сколько лет одно полено в топ переходит?

Хождение по мукам, или Почему у Коноплянки в Европе не заладилось 20:51 — pepik70 Было бы неплохо у Коноплянки спросить нужны ли ему чьи-либо сожеления? Как будь-то он для нас туд...