Спортивка: Карпаты могут возглавить Йовичевич или Тлумак

Олег Дулуб может покинуть пост главного тренера «Карпат».
В случае, если на пост генерального директора клуба вернется Игорь Дедышин, новым наставником команды станет Игор Йовичевич, возглавлявший клуб с 2014-го по 2015-й годы.
Если на своем посту останется Юрий Дячук-Ставицкий, то принять команду может Андрей Тлумак.
Источник — Спортивка
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