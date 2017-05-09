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Спортивка: Карпаты могут возглавить Йовичевич или Тлумак

Во львовском клубе грядет смена главного тренера?

  • 09.05.2017 19:49
  • 789 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Карпаты. Игор Йовичевич
© ФК Карпаты. Игор Йовичевич

Олег Дулуб может покинуть пост главного тренера «Карпат».

В случае, если на пост генерального директора клуба вернется Игорь Дедышин, новым наставником команды станет Игор Йовичевич, возглавлявший клуб с 2014-го по 2015-й годы.

Если на своем посту останется Юрий Дячук-Ставицкий, то принять команду может Андрей Тлумак.

Источник — Спортивка

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Комментарии
    Patriot UA
      Patriot UA, 09.05.2017 20:34
    0
    будь який тренер повинен мати 2-3 роки, шоб зробити команду......
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