Серхио РАМОС: «У Реала сейчас один из самых идеальных составов»

Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

«Мы будем играть в свой футбол, потому что это получается у нас лучше всего. «Реал» добился хорошего результата в первом матче, и мы понимаем, что стоит на кону. У нас есть преимущество, однако мы не считает задачу уже выполненной. Когда ты играешь в финале, то знаешь, насколько это тяжело и насколько непросто было туда попасть, и завтра мы должны быть полностью сконцентрированы.

Это не первый наш матч на «Кальдероне». Конечно, у «Атлетико» прекрасные болельщики. Но не думаю, что болельщики будут играть столь важную роль. Встречаются две команды с разными стилями игры. Посмотрим, кто сыграет лучше. Все решится на поле.

Мы не чувствуем давления. Все в наших собственных руках. У нас есть шанс завоевать два трофея, и именно это мы постараемся сделать. Ко всем своим соперникам мы будем относиться с уважением, как это было всегда. Завтра узнаем, кто сыграет в финале, а потом будут заключительные туры в чемпионате Испании.

Все произойдет на поле, где завтра будет противостояние «11 на 11». До матча люди могут говорить, что хотят. Но главный разговор состоится на поле. Мы продолжим действовать так, как обычно.

На протяжении своей карьеры я выигрывал и проигрывал. Конечно, лучше выигрывать, но, на мой взгляд, знать, что такое поражение, тоже надо. И думаю, я это знаю. В ходе карьеры ты многому учишься. Что касается меня, то в этом отношении после поражений узнаю даже больше, но все футболисты разные.

Очевидно, что тренер добивается результатов, которых кому-то другому добиться было бы почти нереально. Игроки очень рады работать под его началом. Эти результаты - вовсе не случайность, это следствие работы игроков и тренерского штаба.

Здорово играть против «Атлетико». У нас много хороших воспоминаний, особенно о победах в финалах. Однако в футболе каждый год все начинается с нуля. Уже потом можно оглянуться назад. Дерби - это особенные матчи. Завтра мы выйдем играть против команды, которую очень хорошо знаем.

Мы собираемся играть на победу. Мы делали это и раньше. Если забьем быстрый гол, то это станет важным шагом в направлении финала.

Это, пожалуй, один из самых идеальных составов, которые у нас были. В разные годы у нас было много игроков, которых можно назвать одними из лучших в мире, и сейчас ситуация не отличается. Я не говорю только об 11 игроках, у нас в команде 24-25 футболистов, которые обеспечивают здоровую конкуренцию. Парни, которые играют меньше, делают большое дело. Они готовы выйти на поле в любой момент, и это идет на пользу всей команде», – отметил Рамос.