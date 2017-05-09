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Двойник Месси чуть не угодил в тюрьму за сходство с аргентинцем

Иранец Реза Парастеш был задержан за нарушение общественного порядка

  • 09.05.2017 19:13
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telegraph.co.uk. Реза Парастеш
© telegraph.co.uk. Реза Парастеш

25-летний иранец Реза Парастеш настолько похож на аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси, что чуть не угодил из-за этого в тюрьму.

В иранском городе Хамадан так много людей на улицах захотели с ним сфотографироваться, приняв за настоящего Лионеля, что полиции пришлось забрать его в участок за нарушение общественного порядка.

История началась несколько месяцев назад, когда Парастеш отправил свои фото в футболке «Барселоны» в редакции нескольких спортивных сайтов. Его сходство с Месси оказалось поистине поразительным. Теперь Парастешу предлагают даже модельные контракты.

Источник — The Telegraph

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