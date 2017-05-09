ЦСКА увозит легкую победу из Перми

ЦСКА одержал далеко не сложную победу в сезоне, обыграв на выезде «Амкар». Еще два месяца назад команду Гаджи Гаджиева в Перми никто не мог одолеть, даже «Зенит» в упорном матче уступил. Но в последние несколько недель «красно-черные» сдали, возможно, просто не находят мотивацию на самом финише сезона. Сложно ведь находить стимул, если команда уже давно ни за что не борется.

«Армейцы» сделали серьезную заявку на победу, когда в середине второго тайма с промежутком в пять минут забили два гола. Сначала отличился Федор Чалов, появившийся в этом году впервые в стартовом составе, заменив Алексея Ионова, а затем забил и Бибрас Натхо с помощью рикошета. В обоих мячах, к слову, поучаствовал Витиньо.

Благодаря этой победе, а также неожиданному поражению «Зенита», команда Леонида Слуцкого вернула себе второе место. Впереди у ЦСКА матчи с не самыми сложными оппонентами – «Арсенал Тула», «Рубин» и «Анжи», притом, что в двух из этих трех поединков московская команда сыграет дома. В случае максимального результата во всех трех встречах, «армейцы» квалифицируются в Лигу чемпионов.

«Амкар» - ЦСКА 0:2

Голы: Чалов, 60, Натхо, 65

«Амкар»: Хомич – Милькович, Зайцев, Занев, Конде, Идову – Комолов (Гасилин, 65), Голь – Костюков (Баланович, 46), Гиголаев (Салугин, 79), Бодул

ЦСКА: Акинфеев – В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий (Васин, 19) – Вернблум – Фернандес, Головин, Натхо, Щенников – Чалов (Ионов, 72), Витиньо (Миланов, 87)

Предупреждения: Зайцев, Конде, Салугин

«Сельмаши» и «быки» терпят минимальные поражения от аутсайдеров

Синхронные поражения в этом туре потерпели главные претенденты на четвертое еврокубковое место «Краснодар» и «Ростов». Подопечные Игоря Шалимова и Ивана Данильянца («желто-синие» впервые в весенней части сезона пропустили и уступили) несколько неожиданно проиграли минимально в гостях командам, борющихся за сохранение прописки в элите – «Оренбургу» и тульскому «Арсеналу» соответственно.

Во встрече в Туле результат матча предрешил единственный гол Никиты Бурмистрова в концовке первого тайма, а исход поединка в Оренбурге определил забитый гол Элгуджи Лобжанидзе в самом дебюте второго тайма. Для грузинского форварда этот мяч стал дебютным за команду Роберта Евдокимова.

Несмотря на победы, ни «Арсенал», ни «Оренбург» серьезно свое турнирное положение не улучшили. Оренбургская команда сохранила 13-е место, опережая «Арсенал Тулу», находящегося в зоне вылета, на два очка. Оставшиеся три матча внизу таблицы обещают быть очень горячими и интригующими. Точно так же, как и борьба за четвертое место, где еще абсолютно ничего не решено.

«Арсенал Тула» - «Ростов» 1:0

Гол: Бурмистров, 37

«Арсенал Тула»: Габулов – Комбаров, Сунзу, Беляев, Вергара – Боурчану, Думбия (Власов, 85) – Бурмистров (Горбатенко, 50), Максимов (Шевченко, 64), Александров – Расич

«Ростов»: Медведев – Калачев (Киреев, 82), Гацкан, Навас, Кудряшов, Байрамян – Нобоа, Ерохин, Препелицэ (Могилевец, 71) – Полоз, Азмун

Предупреждения: Расич, Думбия, Габулов – Байрамян

«Оренбург» - «Краснодар» 1:0

Гол: Лобжанидзе, 49

«Оренбург»: Руденко – Афонин, Сиваков, Андреев, Полуяхтов – Драгун – Георгиев, Воробьев (Бреев, 74) – Григорьев (Нехайчик, 67), Парняков (Ефремов, 90+1) – Лобжанидзе

«Краснодар»: Синицын – Петров (Лаборде, 77), Мартынович, Гранквист, Рамирес – Каборе, Газинский – Классон (Подберезкин, 69), Жигулев, Вандерсон (М. Перейра, 55) – Смолов

Предупреждения: Парняков, Афонин, Руденко – Смолов, Вандерсон, Газинский

«Спартак» - чемпион России

Столь долгожданное событие состоялось! «Спартак» за три тура до конца чемпионата досрочно оформил чемпионство, десятое по счету, но первое с 2001 года! Впрочем, это стало возможным не благодаря победе команды Массимо Карреры над «Томью», а прежде всего, благодаря неожиданному поражению «Зенита» в домашней встрече с «Тереком». Именно питерская команда позволила «красно-белым» уже в 27-м туре стать чемпионом России. В противном случае, «Спартак» оформил бы титул на неделю или две позже.

Квинси Промес принес минимальную победу московской команде над «Томью», реализовав пенальти на старте матча. Примечательно, что именно гол голландца стал золотым для «Спартака», ведь именно Промес в тяжелых поединках вел команду за собой и забивал важные голы. Также я бы отметил Фернандо и Дениса Глушакова, чей вклад в чемпионский успех москвичей громадный. А впрочем, выделить надо всю команду, ведь каждый игрок в большей или меньшей степени причастен к столь значимому за последние 16 лет успеху «Спартака».

«Спартак» - «Томь» 1:0

Гол: Промес, 15 (с пенальти)

«Спартак»: Ребров – Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров – Глушаков, Фернандо – Промес, И. Попов (Ананидзе, 58), Зобнин – Зе Луиш (Адриано, 62)

«Томь»: Солосин – Митерев, Пульич, Карымов (Осипов, 46) – Чуперка – Сасин (Салахутдинов, 84), Голышев, Гвинейский (Большунов, 70), А. Попов – Пугин, Соболев

Предупреждения: Соболев, Гвинейский, Митерев

«Терек» шокирует Санкт-Петербург

Кризис в игре «Зенита» набирает оборотов. Команда Мирчи Луческу провела очередную невыразительную игру весной, уступив в родных стенах «Тереку». Результат встречи предрешил гол Аблайя Мбенга в середине второго тайма. Для сенегальского нападающего, пребывающего в отменной форме, забитый мяч стал четвертым в последних трех поединках. Самого опасного на сегодня игрока в составе «Терека» питерская команда не смогла нейтрализовать, за что и поплатилась.

Безусловно, у «Зенита» было несколько моментов, чтобы первыми открыть счет, а потом уже восстановить статус-кво. Но по правде говоря, реальных голевых моментов у хозяев было немного, а игра в целом в исполнении «сине-бело-голубых» была ужасной. И что бы там после матча не говорил бы Мирча Луческу о плохом состоянии газона на «Крестовском», команда уровня «Зенита» даже на плохом газоне должна играть на порядок сильнее. А то, что сейчас происходит с питерской командой, все вопросы к Мирчи Луческу, который с высокой долей вероятности покинет Санкт-Петербург по окончании сезона, о чем уже очень активно говорят в СМИ.

«Терек» стал единственной командой в этом сезоне, которая дважды по ходу сезона одолела «Зенит». Еще до начала отчетного поединка команда Рашида Рахимова серьезно не рассматривалась в качестве претендента на четвертое еврокубковое место. Но после победы в Санкт-Петербурге и сокращения отставания до трех очков от «Краснодара», шансы у грозненской команды, поднявшейся на пятое место, заметно возросли.

Теперь «Тереку» необходимо поочередно обыграть «Томь», «Спартак» и «Крылья Советов». Насколько это реально, уже покажут матчи. В свою очередь «Зенит» снова потерял вторую позицию. До ЦСКА всего одно очко дефицита, но теперь не все в руках у питерцев. Три победы в оставшихся матчах обеспечат «армейцам» второе лигочемпионовское место.

«Зенит» - «Терек» 0:1

Гол: Мбенг, 65

«Зенит»: Лунев – Смольников, Иванович, Кришито, Жирков – Юсупов, Гарсия – Шатов, Жулиано, Данни (Молло, 70) – Дзюба (Кержаков, 83)

«Терек»: Городов – Уциев, Семенов, Анхель, Родолфо, Мохаммади – Лебеденко (Торже, 66), Пирис, Кузяев (Грозав, 81), Иванов – Мбенг (Садаев, 76)

Предупреждения: Шатов – Мохаммади

Удаление: Шатов (вторая ж.к.), 90+6

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