Антонио КОНТЕ: «Мы очень близки к чемпионству»

После блестящей победы в сегодняшнем матче Антонио Конте прекрасно осознает, что до чемпионского титула остается сделать один лишь шаг, и призывает своих футболистов завершить начатое на «Хоуторн» в пятницу.

Разгромив «Мидлсбро» на «Стэмфорд Бридж» со счетом 3:0, «синие» оказались лишь в одной победе от чемпионства. Проигрыш гостей означал их расставание с Премьер-Лигой, и Антонио Конте в послематчевом интервью нашел слова для наших сегодняшних соперников, Сеска Фабрегаса и всей своей команды в целом.

В первую очередь, итальянский специалист оценил текущее положение клуба в турнирной таблице…

«Безусловно, я чувствую определенную спокойствие, — делится Конте. — Сегодня мы сделали большой шаг. Мы добились важнейшей победы на ключевой стадии сезона, и это великолепно. Нам осталось сделать лишь один шаг. Это может произойти уже в пятницу в матче против «Вест Бромвича», но это будет нелегко. У них отличная и физически сильная команда, поэтому мы должны отнестись к предстоящей игре со всем вниманием».

«Тем не менее, сегодня мы сделали огромный шаг. Я всегда честен в своих суждениях и сегодня я могу быть доволен показанной игрой, настроем своих футболистов и их отношением к делу. Мы создали множество моментов, забили три гола и сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности. Что может быть лучше?»

«Стэмфорд Бридж» вновь распевал имя Антонио Конте

«Не могу передать ощущения от того, что мне выпала возможность окунуться в потрясающую атмосферу «Стэмфорд Бридж», слышать наших болельщиков, разделять их страсть к игре. Это невероятное чувство для меня и моих игроков. Прошлый сезон выдался для клуба крайне неудачным, и этот год мы начинали с множеством проблем. Сейчас мы находимся в отличном положении для того, чтобы завершить его с фантастическим результатом».

«Не буду лукавить, мы очень близки к этому. Нам осталось лишь выиграть еще одну игру, но это будет нелегко».

В конце матча Конте отдал должное приехавшим на выезд болельщикам «Боро» и игрокам гостевой команды

«Важно, что мы можем отпраздновать победу сегодня. Она позволила нам приблизиться к титулу на расстояние одного шага, и в моем первом сезоне это будет великолепным достижением».

«С другой стороны, я испытываю особые чувства, видя, что болельщики покидающей Премьер-Лигу команды аплодируют своим футболистам, а те, в свою очередь, благодарят своих поклонников. Мы заслужили победу, но при этом должны отдать должное сопернику. Думаю, подобная ситуация возможна только в Англии, и я не могу припомнить чего-то подобного в Италии».

«Это потрясающе. Футбол — спорт номер один в мире. Именно поэтому я искренне благодарю каждого болельщика «Мидлсбро» и желаю нашему сегодняшнему сопернику успешного выступления в следующем сезоне».

Конте ответил на вопрос о давлении, которое его игроки испытывали в последние недели

«Они правильно отреагировали на сложившуюся ситуацию. Худшим моментом для нас стало поражение от «Манчестер Юнайтед», поскольку «Тоттенхэм» выиграл свой матч и оказался лишь в 4 очках от нас».

«После этого нам предстояла игра против них в полуфинале Кубка Англии, затем непростой матч против «Саутгемптона», который отдыхал в течение 10 дней, а затем сложнейший выезд в Ливерпуль к «Эвертону»«.

«В этот момент мы оказались под серьезным давлением, однако мои футболисты продемонстрировали профессиональное отношение к делу, волю к победе, концентрацию и стремление сообща преодолеть любые трудности на пути к победе в чемпионате».

«Сейчас мы также находимся под давлением, но это приятная головная боль, которая заставляет радоваться наши сердца. Цель близка, и мы обязаны достичь ее, собрав в кулак всю волю и стремление. Мы заслужили титул».

Сеск Фабрегас сыграл ключевую роль в сегодняшнем матче, организовав первый гол Диего Косты и третий Неманьи Матича

«Историю Сеска в этом сезоне можно приводить в пример другим футболистам. Он нечасто выходил на поле в стартовом составе, однако своей работоспособностью, своим желанием совершенствоваться, он заслужил выходить на поле в каждом матче. История Сеска — это история нашего клуба».

«Мы начали сезон не лучшим образом и испытывали серьезные проблемы, однако усердной работой и стремлением сообща найти правильные решения сумели найти нужный путь».

«Сеск великолепный игрок, и я очень рад за него. В этом сезоне он отдавал все силы в интересах команды в каждом моменте, независим от того, выходил ли он на поле. Он в полной мере заслуживает места в составе».

Конте настаивает, что его игровая стратегия в концовке чемпионата не изменится

«У нас свое видение футбола, и мы будем придерживаться его и дальше: стремиться атаковать, соблюдать игровой баланс и избегать контратак».

«Матч против «Мидлсбро» не был легкой прогулкой. В их составе есть Адама Траоре, который обладает великолепной скоростью. Тем не менее, мы отлично справились и должны продолжать действовать в том же духе. Мы не должны пытаться сыграть в более оборонительный футбол. Это не наш способ. Мы будем стремиться доминировать в каждом матче, создавая моменты и обеспечивая необходимый баланс. В некоторых матчах это может получаться идеально, иногда не в полной мере, но мы всегда должны придерживаться собственного видения футбола».

В заключение Конте заглянул в ближайшее будущее

«Сейчас нам необходимо отдохнуть, поскольку в играх такого рода теряется много физических и моральных сил. После этого у нас будет два дня на подготовку к еще одному сложному матчу против «Вест Бромвича».

«Наш будущий соперник очень хорошо организован и умеет играть против сильных команд. У нас есть три шанса на то, чтобы стать чемпионами. Мы очень близки к этому, но должны сделать решающий шаг в ближайшее время, не откладывая в долгий ящик».