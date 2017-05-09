Дик Адвокат возглавил сборную Нидерландов

В возрасте 69 лет Дик Адвокат в третий раз стал главным тренером сборной Нидерландов. Бывший наставник «Зенита» и сборной России сменил у руля оранжевых Данни Блинда, который был уволен в марте после поражения от Болгарии (0:2) в отборочном цикле чемпионата мира-2018. Одним из ассистентов Адвоката будет бывший футболист сборной Нидерландов Рууд Гуллит.

«Мы уверены, что этот тандем сможет возродить национальную команду», - заявил исполняющий обязанности директора футбольного отдела Футбольной ассоциации Нидерландов (ФАН) Жан-Поль Декоссо. Технический директор ФАН Ханс ван Брекелен добавил: «Я верю в удачные дуэты».

Фред Грим будет исполнять обязанности главного тренера, поскольку сейчас Адвокат связан контрактом с «Фенербахче». Однако по окончании клубного сезона Адвокат и Гуллит начнут полноценно руководить сборной Нидерландов - до конца квалификации ЧМ-2018.

В 69 лет Адвокат стал самым возрастным тренером в истории сборной Нидерландов. Под его руководством оранжевые добрались до четвертьфинала ЧМ-1994 в США, также Адвокат вывел голландцев в полуфинал ЕВРО-2004. Он работал ассистентом главного тренера в национальной команде в 1984-1987 и 1990-1992 годах, а также подменял Блинда до 12 мая прошлого года, пока не отправился в «Фенербахче».

Адвокат выигрывал национальные чемпионаты с ПСВ (1996/97), «Рейнджерс» (1998/99, 1999/00) и «Зенитом» (2007). С питерцами он также выиграл Кубок УЕФА-2007/08 и Суперкубок УЕФА-2008.

Гуллит же два раза побеждал в Лиге чемпионов с «Миланом». В его активе 66 матчей за сборную Нидерландов, последний из которых он провел как раз под руководством Адвоката. Гуллит успел поработать главным тренером в «Ньюкасле», «Фейеноорде», «Лос-Анджелес Гэлэкси» и «Тереке».