Зинедин ЗИДАН: «Каждый поединок становится финалом»

Наставник «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением об ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Атлетико».

«Атлетико» постарается помешать нам сыграть в фирменном стиле. В этом заключается их игра. Нам же нужно продолжать действовать так, как и раньше. Этот подход помог добраться до полуфинала. В этом плане ничего не изменится.

Конец сезона насыщен важными матчами. Мы хотим выиграть все турниры, в которых участвуем. Клубу нравится попадать в такие ситуации. Каждый поединок становится финалом, и завтрашний матч не является исключением. Собираемся играть в свой футбол - ничего больше мы не можем.

Конечно, можно пытаться не обращать внимания на историю клуба. Но она, напротив, помогает нам готовиться к большим свершениям. Команда и болельщики знают, насколько это большой клуб, и мы должны соответствовать», – отметил Зидан.

В первом матче «Реал» одержал победу со счетом 3:0.