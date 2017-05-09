Массимо КАРРЕРА: «Отметили на славу, с утра болела голова»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как московская команда отпраздновала победу в чемпионате России.

– Про то, как «Спартак» отмечал победу в воскресенье вечером, написано уже немало. Есть и фото, и видео... Так что нет смысла отрицать очевидное: погуляли на славу!

– А как вы хотели?! Не знаю, как для других, а для меня лично все получилось спонтанно, и это вдвойне приятно! Заранее я ни к каким торжествам точно не готовился. Ну а потом эмоции захлестнули всех, вот и захотели собраться вместе. И это замечательно!

– Судя по разным свидетельствам, многих игроков вы впервые увидели в таком интересном состоянии. Своего капитана, например...

– Так и футболисты, наверное, впервые увидели своего главного тренера в таком радостном настроении. Это нормально, а как иначе, если мы добились такой значимой победы для всех нас?!

– Долго ее отмечали? Голова у вас с утра не болела?

– Признаться, немного болела.

– Водка виновата?

– Нет. Водка – это не про меня. А вот белое вино было. Но чего тут стесняться, если это такой праздник для всех нас?! Странным было бы как раз обратное, то есть не отметить всем вместе такую победу!