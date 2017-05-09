Неманья МАТИЧ: «Я не машина по забиванию голов»

Первый гол Неманьи Матича в АПЛ гарантировал команде победу со счетом 3:0 над «Мидлсбро» в понедельник. Теперь «Челси» близок к чемпионскому титулу и может оформить чемпионство уже на этой неделе.

Серб грудью обработал мяч и пробил в ворота у трибуны «Мэттью Хардинг». Ранее он забивал на «Уэмбли» в полуфинале КА, и это был его первый гол в текущем чемпионате. После вчерашней победы Матичу сказали, что он становится чем-то вроде машины по забиванию голов в полузащите. Его также спросили, каково это быть так близко к чемпионскому титулу, хотя еще много предстоит работы.

«Я не машина по забиванию голов, я просто стараюсь делать, что могу», — ответил он.

«Я знаю, что у меня позиция опорного полузащитника, но если у меня есть возможность забить, конечно, я буду стараться сделать это. Я очень рад, что мой сын больше не будет спрашивать меня: «Папочка, а когда ты забьешь гол?».

«У нас впереди еще три матча, нам надо набрать еще три очка, чтобы стать чемпионами, — говорит он. — Конечно, мы довольны, что так близки к чемпионскому титулу, но нам надо до конца не терять концентрации. У нас есть возможность оформить чемпионство в пятницу, но матч с «ВБА» на выезде — это всегда сложный матч, это хорошая команда, и у них сильный тренер, так что мы ожидаем непростой поединок, но я уверен, что мы готовы к этому».

«У нас впереди три матча, но важен всегда только следующий. Мы очень взволнованы и рады, но это футбол. Надо не терять концентрации до последней минуты, а потом посмотрим. Каждый матч – особая история, но, в конце концов, надеюсь, мы выиграем титул».

В матче с борющимся за выживание в АПЛ «Мидлсбро» полузащита «Челси» обошлась без Лучшего футболиста года Н’Голо Канте, которым не стали рисковать из-за небольшой мышечной травмы. Особенно впечатлила игра Сеска Фабрегаса.

«Каждый футболист в «Челси» готов играть, — говорит Матич. — Поэтому мы и представляем этот клуб, и не важно, кто выходит на поле. Важно следовать идеям тренера и выкладываться на 100%. Победа 3:0 — отличный для нас результат».

«Каждая команда в АПЛ — сложный и неудобный соперник, и конечно, «Мидлсбро» мог получить три очка и остаться в АПЛ, но мы были готовы к этому, мы знали, чего ожидать. Нелегко было забить три гола, поэтому мы очень довольны».