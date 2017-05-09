РЕБРОВ: «Ярмоленко никогда не стремился стать лучшим бомбардиром»

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров рассказал, что вингер киевского клуба Андрей Ярмоленко никогда не стремился стать лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

«Любому игроку приятно стать лучшим бомбардиром. Но Андрей никогда не ставил перед собой цели стать лучшим бомбардиром чемпионата. Перед игрой с «Александрией» я даже не знал, сколько у него забитых мячей. Он не стремился забить 2-3 мяча, здорово работал», – считает Ребров.

После 28-ми сыгранных туров в споре бомбардиров лидирует нападающий «Шахтера» Факундо Ферерйра с 13-ю голами. У Ярмоленко 12 голов.