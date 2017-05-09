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РЕБРОВ: «Ярмоленко никогда не стремился стать лучшим бомбардиром»

Наставник «Динамо» доволен игрой вингера в матче с «Александрией» (6:0)

  • 09.05.2017 16:45
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ФК Динамо Киев. Сергей Ребров
© ФК Динамо Киев. Сергей Ребров

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров рассказал, что вингер киевского клуба Андрей Ярмоленко никогда не стремился стать лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

«Любому игроку приятно стать лучшим бомбардиром. Но Андрей никогда не ставил перед собой цели стать лучшим бомбардиром чемпионата. Перед игрой с «Александрией» я даже не знал, сколько у него забитых мячей. Он не стремился забить 2-3 мяча, здорово работал», – считает Ребров.

После 28-ми сыгранных туров в споре бомбардиров лидирует нападающий «Шахтера» Факундо Ферерйра с 13-ю голами. У Ярмоленко 12 голов.

Источник — #FootballHub

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