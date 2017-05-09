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Зенит доиграет сезон на Петровском

В ближайшее время питерский клуб не будет проводить матчи на стадионе «Крестовский»

  • 09.05.2017 16:35
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ФК Зенит
© ФК Зенит

Последний домашний матч в нынешнем сезоне «Зенита» с «Краснодаром» (17 мая) пройдет на «Петровском».

Хоть петербургскому клубу необходимо было тестировать стадион «Санкт-Петербург» к Кубку Конфедераций, сине-бело-голубым обходится это дорого во всех смыслах. Арена пока не готова к проведению турниров такого уровня. Перед матчем с «Тереком» (0:1) у «Зенита» возникли проблемы с тем, чтобы добраться на Крестовский остров.  Тренерам команды приходилось даже выходить из автобуса и регулировать движение, затрудненное пробками. Внутри стадиона тоже много неполадок. Например, в раздевалке команды Мирчи Луческу возникли проблемы с горячей водой.

Но главная беда стадиона конечно, поле, которое было изготовлено с большими нарушениями технологий и сейчас не годится для игры в футбол. На этапе строительства арены «Зенит» сигнализировал об этом, но так и не был услышан, так как заказчику нужно было сдать арену как можно скорее, зачастую жертвуя качеством работ.

После матча с «Тереком» главный тренер «Зенита» Мирча Луческу отметил, что даже аутсайдеры чемпионата Украины поля такого качества не имели ни разу за 13 лет.

Источник — Спорт День за Днем

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