Зенит доиграет сезон на Петровском

Последний домашний матч в нынешнем сезоне «Зенита» с «Краснодаром» (17 мая) пройдет на «Петровском».

Хоть петербургскому клубу необходимо было тестировать стадион «Санкт-Петербург» к Кубку Конфедераций, сине-бело-голубым обходится это дорого во всех смыслах. Арена пока не готова к проведению турниров такого уровня. Перед матчем с «Тереком» (0:1) у «Зенита» возникли проблемы с тем, чтобы добраться на Крестовский остров. Тренерам команды приходилось даже выходить из автобуса и регулировать движение, затрудненное пробками. Внутри стадиона тоже много неполадок. Например, в раздевалке команды Мирчи Луческу возникли проблемы с горячей водой.

Но главная беда стадиона конечно, поле, которое было изготовлено с большими нарушениями технологий и сейчас не годится для игры в футбол. На этапе строительства арены «Зенит» сигнализировал об этом, но так и не был услышан, так как заказчику нужно было сдать арену как можно скорее, зачастую жертвуя качеством работ.

После матча с «Тереком» главный тренер «Зенита» Мирча Луческу отметил, что даже аутсайдеры чемпионата Украины поля такого качества не имели ни разу за 13 лет.