Барселона будет платить Месси €30 миллионов за сезон

«Барселона» пришла к соглашению с 29-летним аргентинским форвардом Лионелем Месси о продлении действующего контракта.
Срок нового соглашения рассчитан на четыре года. Согласно нему, Месси будет зарабатывать по €30 миллионов за сезон.
В текущем сезоне Месси провел за «блаугранас» 49 матчей во всех турнирах, где он забил 51 гол и отдал 18 голевых передач. Текущий контракт Лионеля рассчитан до лета 2018-го года.
Источник — As.com
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