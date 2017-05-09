Барселона будет платить Месси €30 миллионов за сезон

«Барселона» пришла к соглашению с 29-летним аргентинским форвардом Лионелем Месси о продлении действующего контракта.

Срок нового соглашения рассчитан на четыре года. Согласно нему, Месси будет зарабатывать по €30 миллионов за сезон.

В текущем сезоне Месси провел за «блаугранас» 49 матчей во всех турнирах, где он забил 51 гол и отдал 18 голевых передач. Текущий контракт Лионеля рассчитан до лета 2018-го года.