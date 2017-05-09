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Барселона будет платить Месси €30 миллионов за сезон

Каталонский клуб договорился с аргентинцем о новом контракте

  • 09.05.2017 16:27
  • 105 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Барселона. Лионель Месси
© ФК Барселона. Лионель Месси

«Барселона» пришла к соглашению с 29-летним аргентинским форвардом Лионелем Месси о продлении действующего контракта.

Срок нового соглашения рассчитан на четыре года. Согласно нему, Месси будет зарабатывать по €30 миллионов за сезон.

В текущем сезоне Месси провел за «блаугранас» 49 матчей во всех турнирах, где он забил 51 гол и отдал 18 голевых передач. Текущий контракт Лионеля рассчитан до лета 2018-го года.

Источник — As.com

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Комментарии
    plazom
    online
    plazom, 09.05.2017 16:40
    0
    Шибануться какое баблище, а плюс еще реклама. Ну заработал, молодец. Главное пусть показывает игру на том же высоком уровне.
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