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Иван ОРДЕЦ: «Нужно постараться взять верх над Динамо»

Защитник «Шахтера» считает, что «горнякам» некогда расслабляться

  • 09.05.2017 16:19
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ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека и Иван Ордец
© ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека и Иван Ордец

Лучшим игроком чемпионского поединка с «Зарей» был признан защитник «Шахтера» Иван Ордец.

«Приятно, что меня признали лучшим игроком, – говорит защитник дончан. – Но главное – «Шахтер» стал чемпионом, в чем, безусловно, заслуга всей команды. Для меня это первый титул, такое не забывается. Паулу Фонсека дал нам два дня отдохнуть, немного отпраздновать победу. Теперь нужно сосредоточиться на оставшихся матчах и постараться обязательно одержать верх в кубковом поединке с «Динамо». Очень хотим положить золотые медали в Кубок Украины!», – отметил Ордец.

Источник — ФК Шахтер

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