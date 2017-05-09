Иван ОРДЕЦ: «Нужно постараться взять верх над Динамо»

Лучшим игроком чемпионского поединка с «Зарей» был признан защитник «Шахтера» Иван Ордец.
«Приятно, что меня признали лучшим игроком, – говорит защитник дончан. – Но главное – «Шахтер» стал чемпионом, в чем, безусловно, заслуга всей команды. Для меня это первый титул, такое не забывается. Паулу Фонсека дал нам два дня отдохнуть, немного отпраздновать победу. Теперь нужно сосредоточиться на оставшихся матчах и постараться обязательно одержать верх в кубковом поединке с «Динамо». Очень хотим положить золотые медали в Кубок Украины!», – отметил Ордец.
Источник — ФК Шахтер
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