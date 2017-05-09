Гладкий хочет остаться в Карпатах

29-летний нападающий киевского «Динамо» Александр Гладкий, выступающий за «Карпаты» на правах аренды, хочет остаться во львовском клубе.
Во второй части сезона Гладкий провел за «Карпаты» 10 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Ориентировочная стоимость футболиста оставляет €1,8 миллиона.
Источник — Спортивка
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