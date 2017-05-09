Гладкий хочет остаться в Карпатах

Ну так это нужно сказать спасибо вышестоящим футбольным органам страны. Свисток, как минимум в по...

Шибануться какое баблище, а плюс еще реклама. Ну заработал, молодец. Главное пусть показывает игр...

Человек который говорит тренеру я не буду отрабатывать в защите априори лентяй.Да талант, да наш ...

Ты чудик о своих "рекоЛдах" в матчах с шахтой не забывай! И побольше смайлов давай

Нам хватит рекоЛда 0-8 за три игры ,при этом дважды по 0-3 дома и в гостях ! Попробуйте повто...