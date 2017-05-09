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Гладкий хочет остаться в Карпатах

Украинский форвард не спешит возвращаться в «Динамо»

  • 09.05.2017 15:44
  • 518 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Карпаты. Александр Гладкий (слева)
© ФК Карпаты. Александр Гладкий (слева)

29-летний нападающий киевского «Динамо» Александр Гладкий, выступающий за «Карпаты» на правах аренды, хочет остаться во львовском клубе.

Во второй части сезона Гладкий провел за «Карпаты» 10 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Ориентировочная стоимость футболиста оставляет €1,8 миллиона.

Источник — Спортивка

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Комментарии
    adekvatenko
      adekvatenko, 09.05.2017 15:58
    -6
    Лучше Карпаты чем сумасшедший дом под названием "Дырнамо" !
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    zhyr
      zhyr, 09.05.2017 16:08
    +2
    adekvatenko, 09.05.2017 15:58
    Лучше Карпаты чем сумасшедший дом под названием "Дырнамо" !
    твій нік якось не в"яжеться з твоїм коментаром
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