Хождение по мукам, или Почему у Коноплянки в Европе не заладилось

Два года назад украинский полузащитник Евгений Коноплянка был одним из самых завидных «женихов» на европейском трансферном рынке. По различным данным, на Евгения претендовал ряд европейских грандов - МЮ, «Арсенал», «Ливерпуль», «Вест Хэм», «Севилья», «Атлетико», «Валенсия», «Фиорентина», «Лацио», «Рома», «Ювентус», дортмундская «Боруссия», «Марсель», «Зенит» и киевское «Динамо». Такой неподдельный интерес к футболисту «Днепра» и сборной Украины был вызван в первую очередь зрелищной и результативной игрой Коно в Лиге Европы, где «сине-бело-голубые» дошли до финала. В итоге, как все мы помним, Коноплянка остановил свой выбор на «Севилье». Хотя сам очень хотел в «Ливерпуль». И совсем не хотел в «Рому», которая обхаживала украинца больше и дольше всех остальных.

От великого до не очень – один шаг

После неоднозначного времени, проведенного в столице Андалусии, Коноплянка на правах аренды перешел в немецкий «Шальке». На этот раз его карьеру сложно охарактеризовать даже эпитетом «неоднозначная», поскольку, по большому счету, Евгений не оправдал ожиданий. Ни руководства клуба, ни тренерского штаба, ни болельщиков. И вот, по сообщениям немецких и турецких информированных источников, «Шальке» в ближайшее трансферное окно намерен избавиться от украинца, продав его в «Фенербахче». Почему именно в стамбульский клуб? Да потому, что, якобы, окромя «канареек», в услугах Копоплянки больше не заинтересован никто из заметных игроков трансферного рынка.

Конечно, при желании можно усомниться в такого рода информации, однако, с одной стороны, немецкие СМИ уже не первый раз сообщают о нежелании «кобальтовых» продолжать сотрудничество с Евгением, о чем косвенно свидетельствует и статистика Коноплянки в Гельзенкирхене, а с другой стороны, сообщений о предметном интересе к украинскому футболисту кого бы то ни было (помимо вышеупомянутого «Фенербахче») на данный момент действительно нет. Почему же так случилось, что футболист, который еще вчера, казалось, поймал Бога за бороду, сегодня фактически «уходит с ярмарки», хотя его голос в силу оптимального возраста и неординарного таланта должен звучать на уровне соло лучших европейских исполнителей?

Разобраться в карьерных хитросплетениях Коноплянки, отделив зерна от плевел, одновременно и легко, и сложно. Потому что, как правило, выход нужно искать там, где был вход. Но, с другой стороны, прямота – не всегда кратчайший путь достижения цели.

Однако, мы все же попытается рассмотреть вопрос «входа-выхода» как первоочередный, системообразующий. Под этим тезисом подразумевается, конечно же, манера игры Коноплянки в «Днепре» и сборной Украине (в меньшей степени). Дело в том, что и в команде Хуанде Рамоса, и в коллективе Мирона Маркевича Коноплянка был если и не священной коровой, то своего рода неприкасаемым. Благодаря своему знаменитому скоростному рывку со смещением в центр и точному удару (и дриблингу как обязательному атрибуту сего аттракциона) наставники «днепрян» закрывали глаза на некоторые нюансы в игре Жени. Скорее, мудрые тренеры просто вынуждены были это делать, поскольку Коноплянка зачастую приносил команде результат. А то, что не всегда отходил в защиту или не усердствовал на тренировках – не большая беда, когда речь идет о его величестве результате. К тому же, в «Днепре», как, впрочем, и в сборной Украины, всегда хватало футболистов, готовых и умеющих таскать рояль. Чтобы на нем солировал Коноплянка.

Такая манера игры имеет право на существование. Ее, эту схему, так же нецелесообразно громко порицать, как и во всеуслышание восхвалять. Но эта манера игры хороша до тех пор, пока она эффективна.

«Севилья»: брак по расчету

После утомительно изнуряющей трансферной саги Женя выбрал «Севилью». Сейчас сложно сказать, под каким номером андалусский клуб значился в приоритетах у Коно, и наоборот – был ли Женя спасительным кругом для «Севильи». Однако, опираясь на пройденный путь украинца на «Санчес Писхуан», можно робко утверждать, что ни «Севилья» для Коноплянки, ни Коноплянка для «Севильи» не были идеальным вариантом. Просто так получилось. Совпало. Подвернулось.

Но даже в этом случае, если данный «брак» был больше по расчету, чем по любви, итог мог быть более удачным. Сентиментальным, что ли. Но не срослось. Видится, что так получилось в первую очередь потому, что Коноплянка так и не мог уверовать, что он в «Севилье» - лишь равный среди равных, а не первый среди вторых, как было в «Днепре». Наставник севильцев Унаи Эмери по определению не мог позволить себе закрывать глаза на те недостатки в игре Евгения, от которых вынужденно отмахивались Рамос и Маркевич. В то же время неправильно утверждать, что Эмери не давал Евгению шанс раскрыться или не работал с ним над устранением недостатков. Давал. И работал. Но не всегда мог достучаться. Украинец мог выдать как шедевральный матч, как, например, с «Реалом», так и вполне посредственный. И если поначалу эта пропорция придерживалась, хорошие матчи чередовались с неубедительными, под конец севильской карьеры удачных поединков в исполнении Жени заметно поубавилось.

Следует понимать, что главной претензией Эмери к игре Коноплянки стало не желание/неумение украинца отрабатывать в защите, как принято считать, а в первую очередь его неубедительность в атаке. Эмери привык видеть в полузащите универсальных солдат, которые одинаково удачно играют и на левом фланге, и на правом. К тому же, манера игры Жени – со смещением в центр и последующим ударом – была для испанского тренера если и не моветоном, то, в любом случае, не оптимальным набором опций. Эмери был приверженцем каталонского стиля игры, при котором ценится, ставится во главу угла культура паса. Индивидуально очень сильный футболист Коноплянка не всегда находил себя в очень сильных командных действиях «Севильи», поэтому Жени далеко не всегда находилось место в основе.

Рокировка на тренерском мостике «Севильи» не могла изменить положение вещей. Если называть вещи своими именами, то Сампаоли – еще больший апологет «барселонского» стиля игры. В такой схеме вольность позволяется и прощается лишь игрокам уровня Месси. Коноплянка – к сожалению, не Месси. И первая же серьезная ошибка Евгения (в матче Суперкубка УЕФА против «Реала») стоила ему не только места в основе, но и места в «Севилье» вообще.

Спасителем «Шальке» не стал

Если, опять-таки, говорить откровенно, переход в «Шальке» вряд ли мог спасти «рядового Коноплянку». И это предположение автор сделал не в конце сезона, а уже на основании первых матчей Жени в Гельзенкирхене. Уже тогда сложилось впечатление, что Коноплянка оказался в «Шальке» достаточно случайно. Так сложилось. Как и с «Севильей». Тренер не особо рассчитывал на футболиста, футболист не особо стремился в клуб. В итоге Коноплянке для того, чтобы доказать свою состоятельность, нужно было выиграть конкурентную борьбу в оппонентов «за фланг», завоевать доверие тренера и быть отменно готовым физически. Все это он уже проходил в «Севилье». С той лишь разницей, что в Севилью Женя приехал едва ли не на пике своих возможностей, тогда как в Гельзенкирхен прибыл уставший, изможденный футболист. К тому же, манера игры «Шальке» еще меньше подходила Коноплянке. «Шальке» провалил старт сезона, и Вайнцирль был вынужден делать кадровые и тактические ротации чуть ли не в каждом матче. «Шальке» бросало то в жар, то в холод. В горящем доме не меняют занавесок, но молодой наставник немецких «горняков» был уверен, что шоковая терапия принесет команде пользу. От крайности к крайности метался и Коноплянка. Он играл и на правом фланге защиты, и на левом. А еще – под нападающими, и даже форварда. А когда «Шальке» переходил на игру в три защитника, Коноплянка исполнял роль инсайда.

От подобных пертурбаций почти у каждого закружится голова. Женя не стал исключением. Он не смог выбраться из этого тактического омута, и смена тренера в «Шальке», как и в варианте с «Севильей», ему не помогла. И вновь, как и в Испании, Коноплянка получал «на орехи» не столько за свое неумение/нежелание отрабатывать в защите, сколько за отсутствие гибкости в атаке. В итоге Коноплянка сыграл лишь один матч в Бундеслиге за «Шальке» от звонка до звонка, сумел забить лишь один мяч в чемпионате и отдать лишь одну голевую передачу. Для спасителя «Шальке» таков показатель – слишком убогий…

Уйти, чтобы вернуться

Поэтому не удивительно, что «Шальке» хочет избавиться от Коноплянки и готов продать украинского полузащитника «первому встречному». Ожиданий Женя не оправдал, на тренировках не грызет землю, конкуренцию не выигрывает, немецкий так и не выучил. К тому же, по условиям сделки между «Севильей» и «Шальке», гельзенкирхенский клуб обязан выкупить контракт Коно, так как украинец отыграл за «Шальке» оговоренное в соглашении количество матчей. А выкупать контракт придется за 12,5 миллионов евро. К тому же, зарплата Коноплянки – 4,5 миллиона. Не то чтобы эти цифры неподъемны для клуба, главный спонсор которого – «Газпром». Просто немцы хотят хоть что-то получить за игрока, который им стал ненужным. И пока на него есть хоть какой-то спрос. Вот они и ухватились за вариант с «Фенербахче».

Нужно ли Жене уезжать в Стамбул? Скорее всего, да. Там, где конкуренция ниже, он может вновь обрести себя, свою игру, свой высокий уровень. А там можно опять вернуться в ведущие чемпионаты Европы. При нынешнем подходе, при сложившейся ситуации у Коноплянки почти нет шансов заиграть в «Шальке». Потому что для этого нужно разорвать шаблон, убиваться, пнуться из кожи. В силу разных причин прыгнуть выше головы у Коноплянки не получается. Слишком тонкая у него душевная организация, слишком не большой он любитель резких движений, слишком комфортное соотношение зарплата/отдача. Поэтому и ходит по мукам. Как по заколдованному кругу. Если он и в дальнейшем намерен оставаться в этом пластилине, то вернуться к прежнему Коноплянке уже не получится.

Если же у Жени все еще есть мотивация, нужно уходить.

Валерий ВАСИЛЕНКО