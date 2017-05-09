Шахтер готовится к поединку с Черноморцем без Срны

После победы над «Зарей», позволившей «горнякам» досрочно завоевать золото Премьер-лиги, тренерский штаб предоставил подопечным два выходных.
9 мая чемпион Украины начал подготовку к матчу 29-го тура с «Черноморцем». Утренняя сессия на загородной базе «Святошин» состояла преимущественно из игровых упражнений. В конце футболисты, разделившись на три команды, провели турнир на половине поля. По индивидуальной программе работал только Дарио Срна.
Источник — ФК Шахтер
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.