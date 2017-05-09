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Шахтер готовится к поединку с Черноморцем без Срны

Капитан донецкого клуба тренируется по индивидуальной программе

  • 09.05.2017 15:20
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Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

После победы над «Зарей», позволившей «горнякам» досрочно завоевать золото Премьер-лиги, тренерский штаб предоставил подопечным два выходных.

9 мая чемпион Украины начал подготовку к матчу 29-го тура с «Черноморцем». Утренняя сессия на загородной базе «Святошин» состояла преимущественно из игровых упражнений. В конце футболисты, разделившись на три команды, провели турнир на половине поля. По индивидуальной программе работал только Дарио Срна.

Источник — ФК Шахтер

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