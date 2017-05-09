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ПСВ вернет Зинченко в Манчестер Сити

Украинский полузащитник не нужен голландскому клубу

  • 09.05.2017 15:10
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ФК ПСВ. Александр Зинченко
© ФК ПСВ. Александр Зинченко

Технический директор ПСВ Марсель Брандс заявил, что голландский клуб отправит арендованного украинского полузащитника Александра Зинченко обратно в «Манчестер Сити». После многообещающего старта игрок не впечатлил руководство клуба во второй части сезона.

«Мы должны принять решение. Если ему нечего предложить больше, чем в этом сезоне, мы можем предоставить его место в составе одному из наших молодых футболистов», – отметил Брандс.

В текущем сезоне Зичненко провел за ПСВ 11 матчей в чемпионате Нидерландов, где отдал 2 голевые передачи.

Ориентировочная стоимость полузащитника составляет €4,5 миллиона.

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