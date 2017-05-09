ПСВ вернет Зинченко в Манчестер Сити

Технический директор ПСВ Марсель Брандс заявил, что голландский клуб отправит арендованного украинского полузащитника Александра Зинченко обратно в «Манчестер Сити». После многообещающего старта игрок не впечатлил руководство клуба во второй части сезона.

«Мы должны принять решение. Если ему нечего предложить больше, чем в этом сезоне, мы можем предоставить его место в составе одному из наших молодых футболистов», – отметил Брандс.

В текущем сезоне Зичненко провел за ПСВ 11 матчей в чемпионате Нидерландов, где отдал 2 голевые передачи.

Ориентировочная стоимость полузащитника составляет €4,5 миллиона.