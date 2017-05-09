Зенит зовет тренера Фиорентины

«Зенит» предложит контракт главному тренеру «Фиорентины» Паулу Соузе по окончании текущего сезона. Специалисту будет предложено трехлетнее соглашение с российским клубом.

Однако отмечается, что главным претендентом на Соузу является дортмундская «Боруссия», которую может покинуть Томас Тухель. 46-летний тренер работает с «Фиорентиной» с 2015 года, ранее он тренировал «Базель» и «Маккаби».

На данный момент команда занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Зенит» располагается на третьей строчке в России и имеет шансы остаться без Лиги чемпионов.