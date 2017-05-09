Зенит зовет тренера Фиорентины

«Зенит» предложит контракт главному тренеру «Фиорентины» Паулу Соузе по окончании текущего сезона. Специалисту будет предложено трехлетнее соглашение с российским клубом.
Однако отмечается, что главным претендентом на Соузу является дортмундская «Боруссия», которую может покинуть Томас Тухель. 46-летний тренер работает с «Фиорентиной» с 2015 года, ранее он тренировал «Базель» и «Маккаби».
На данный момент команда занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Зенит» располагается на третьей строчке в России и имеет шансы остаться без Лиги чемпионов.
Напомним, что нынешний наставник петербургского клуба Мирча Луческу покинет клуб по окончании сезона. 71-летний румынский специалист доведет сезон во главе питерцев до конца чемпионата, но затем соглашение с ним будет расторгнуто.
Источник — Спорт-Экспресс в России
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