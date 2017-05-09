Гранды синхронно побеждают, новый рекорд Месси

Одним из центральных матчей 36-го тура Ла Лиги открылся испанский футбольный уик-энд. Андалусийская «Севилья» на своем поле принимала баскский «Реал Сосьедад». Обе команды борются за еврокубки – «Севилья» перед матчем 36-го тура не теряла надежд на бронзовые медали чемпионата; «Реал Сосьедад» борется за место в еврокубковой зоне.

Поэтому результат этого матча едва ли устроил одну из команд. Матч получился достаточно спокойным – в начале игры на поле доминировали баски, однако к середине первого тайма ребятам Сампаоли удалось перехватить инициативу в матче. Перед свистком на перерыв Пабло Сарабия вывел «Севилью» вперед.

С минимальным преимуществом в счете «Севилья» уверенно начала второй тайм, полностью контролируя игру. Казалось, что андалусийцы вот-вот забьют еще один гол -- возможностей хватало, но «Ла Реал» провел контратаку и Карлос Вела неожиданно забил гол в ворота Рико.

После этого гола «Реал Сосьедад» перехватил инициативу в матче и вполне мог забивать еще один мяч и выходить вперед, но удаление Сурутусы не позволило «Ла Реалу» увезти три очка с «Рамон Санчес Писхуана». «Севилья» же не сумела воспользоваться численным преимуществом, очень усложнив для себя борьбу за бронзовые медали с мадридским «Атлетико».

Голы: 1:0 – 41 Сарабия, 1:1 – 61 Вела.

«Севилья» – Рико, Рами, Эскудеро, Меркадо, Лангле, Нзонзи, Насри (Иборра, 81), Витоло (Йоветич, 81), Сарабия, Васкес (Гансо, 68), Бен-Йеддер.

«Реал Сосьедад» – Рульи, Мартинес, Навас, Берчиче, Ильярраменди, Одриосола, Прието, Вела (Субельдия, 81), Сурутуса, Ойарсабаль (Каналес, 61), Хуанми (Гранеро, 89).

Предупреждения: Лангле (4), Ильярраменди (42), Васкес (44), Меркадо (58), Каналес (67), Сарабия (68), Мартинес (71), Сурутуса (74).

Удаление: Сурутуса (79).

Несмотря на то, что «Атлетико» предстоит ответный матч ЛЧ против мадридского «Реала», в матче 36-го тура Примеры, Диего Симеоне не стал проводить заметную ротацию. «Матрасники» вышли почти тем же составом, что играл на «Сантьяго Бернабеу» в начале недели.

Это, однако, не помогло «Атлетико» добыть уверенную победу над баскским «Эйбаром». Баски провели действительно неплохой матч, в котором «Атлетико» вполне мог потерять зачетные пункты.

И только несколько неожиданный гол Ньигеса после передачи от Година, помог мадридской команде набрать три очка. В самой концовке поединка автор голевой передачи Диего Годин был удален с поля, однако баскам просто не хватило времени, чтобы забить гол в ворота мадридской команды.

«Атлетико» в не самом зрелищном матче добывает три зачетных пункта и во многом гарантирует себе бронзовые медали чемпионата.

Гол: 1:0 – 69 Сауль.

«Атлетико» – Облак, Люка Эрнандес, Годин, Филипе Луис, Габи, Коке, Феррейра Карраско (Тиагу, 80), Сауль, Гризманн (Корреа, 86), Гайтан (Торрес, 46), Парти.

«Эйбар» – Йоэль, Рамис (Гальвес, 59), Лежен, Арбилья, Жунка, Леон, Инуи (Пенья, 76), Дани Гарсия, Эскаланте, Кике (Гонсалес, 84), Энрик.

Предупреждения: Гризманн (15), Эскаланте (43), Арбилья (52), Филипе Луис (53), Годин (89), Дани Гарсия (90), Торрес (90).

Удаление: Годин (90).

Если в матче первого круга «Вильярреал» мог обыгрывать «Барселону», но команды все же поделили очки, то в игре 36-го тура, шансов зацепиться даже за ничью у «подводников» не было.

«Барселона» уже не сражается на евроарене, так что каталонцы полностью могут сосредоточиться на внутренних баталиях Ла Лиги. Луис Энрике не переживает о ротации, задействуя оптимальный состав. В матче против «Вильярреала» в старте вышел даже Андрес Иньеста, обычно появляющийся на замены.

«Барселона» уже с первых минут полностью контролировала игру, на 21-й минуте выйдя вперед в счете, благодаря голу Неймара.

Несколько неожиданно – спустя 10 минут Бакамбу восстановил паритет в матче, закончив контратаку своей команды голом в ворота тер Штегена.

Пропущенный гол раззадорил, как «Барселону», так и «Вильярреал», так что оставшееся время первого тайма команды играли в достаточно открытый футбол с обилием голевых моментов. Забить все же удалось «Барселоне» - красивым голом отметился Месси.

На второй тайм команды вышли уже несколько успокоившись и поначалу ничего не предвещало голевой феерии во второй половине игры. На сей раз, на контратаке сыграли каталонцы – «Вильярреал» пошел в атаку на ворота соперника, но «Барсе» удалось провести быструю контратаку, а Луису Суаресу довершить ее красивым голом.

В концовке поединка арбитр встречи назначил пенальти, с которым справился Месси, оформив дубль в этом матче. Таким образом, аргентинец установил очередной рекорд Примеры. Этот дубль стал сотым в его карьере. Это лучшее достижение для футболистов Ла Лиги.

Голы: 1:0 – 21 Неймар, 1:1 – 32 Бакамбу, 2:1 – 45 Месси, 3:1 – 69 Суарес, 4:1 – 82, пенальти Месси.

«Барселона» – тер Стеген, Умтити, Пике, Динь (Альба, 75), Серджи Роберто (Маскерано, 78), Ракитич (Андре Гомеш, 83), Бускетс, Иньеста, Неймар, Месси, Суарес.

«Вильярреал» – Фернандес, Мусаккьо, Коста, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Дос Сантос, Родри Эрнандес, Тригерос, Сориано (Кастильехо, 72), Бакамбу (Адриан, 83), Сольдадо (Сансоне, 72).

Предупреждения: Серджи Роберто (16), Альваро Гонсалес (19), Иньеста (64), Сольдадо (72), Мусаккьо (77), Коста (81).

Пожалуй, самый предсказуемый матч тура закрывал субботнюю программу Примеры. «Гранада», которая уже гарантировала себе вылет из Ла Лиги, на своем поле принимала мадридский «Реал». Даже без ряда основных исполнителей, которым Зидан дал отдых перед матчем Лиги чемпионов, «Реал» без проблем справился с аутсайдером Примеры.

Хамес и Мората оформили по дублю, а «Гранада» не смогла ничего противопоставить мадридцам. Обычно «насриды» активизируются к концу сезона, но в этот раз андалусийской команде не удастся спастись от вылета во второй дивизион. Мадридский «Реал» же все еще сохраняет шансы на золотые медали Примеры – на данный момент «Реал» и «Барселона» имеют равное количество зачетных пунктов, но у мадридцев еще одна игра Примеры в запасе.

«Гранада» - «Реал» 0:4 (ВИДЕО)

Голы: Хамес, 3, 11, Мората, 30, 35

«Гранада»: Очоа — Фулькье, Хонгла, Ингасон, Сильва — Ангбан, Крхин (Ломбан, 46) — Куэнка, Перейра (Энтрена, 80), Малле (Агбо, 18) — Рамос

«Реал»: Касилья — Данило, Начо, Рамос, Коэнтрау — Ковачич, Каземиро (Иско, 68) — Асенсио (Бензема, 59), Хамес, Васкес (Мариано, 77) — Мората

Предупреждение: Ингасон Все матчи тура:

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Фото: lfp.es