Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Дарио Срна получил предложение из Китая и Катара

Капитан «Шахтера» рассказал, как 10 лет назад донецкий клуб едва не купил звезду «Реала» Модрича

  • 09.05.2017 14:32
  • 628 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Шахтер. Дарио Срна
© ФК Шахтер. Дарио Срна
Капитан «Шахтера» Дарио Срна поделился мнением об уходе из команды нападающего Эдуардо да Силвы, а также рассказал, что 10 лет назад «горняки» предпринимали попытки пополнить свои ряды полузащитником Лукой Модричем, выступающим сейчас за мадридский «Реал».
 
«Я очень рад за Эдуардо. Он говорит, что отлично чувствует себя в «Атлетико Паранаэнсе». Эдуардо многое дал «Шахтеру», а «Шахтер» – Эдуардо. Нам было грустно расставаться, но судьба футболиста очень переменчива. С этим нужно смириться.
 
Не собирается ли «Шахтер» приглашать в ближайшее время хорватских игроков? Такая возможность существует всегда. В нашем клубе ценят мастерство хорватских исполнителей. Раскрою тайну. 10 лет назад президент «Шахтера» отправлял в загребское «Динамо» предложение о покупке Луки Модрича и Эдуардо. Пакетом. За €40 млн. Все это было до их переходов в «Тоттенхэм» и «Арсенал», – рассказал Срна.
 
Также Дарио Срна рассказал о том, что ему поступали предложения из Китая и Катара с огромными суммами контрактов, но он принял решение остаться в Украине:
 
Деньги не являются главной частью этой истории. Если бы, предположим, они стояли на первом месте, возможно, наши отношения с Шахтером закончились бы гораздо раньше. Может быть, будет не очень тактично об этом говорить, но у меня были отличные предложения из Китая, Катара и США. Цифры контрактов впечатляли! Но я принимаю решение сердцем».
 
Ранее «Шахтер» досрочно стал чемпионом Украины сезона-2016/17.
 

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    dknedounbas
      dknedounbas, 09.05.2017 14:44
    -1
    даша будет теперь в волейбол на футбольном поле в Китае играть + постоянно симулировать. Рыжий там судей скупать не будет, значит результат карьеры у даши = ноль
    Ссылка
    dknedounbas
      dknedounbas, 09.05.2017 14:44
    -1
    даша будет теперь в волейбол на футбольном поле в Китае играть + постоянно симулировать. Рыжий там судей скупать не будет, значит результат карьеры у даши = ноль
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.