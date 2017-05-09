Дарио Срна получил предложение из Китая и Катара

Капитан «Шахтера» Дарио Срна поделился мнением об уходе из команды нападающего Эдуардо да Силвы, а также рассказал, что 10 лет назад «горняки» предпринимали попытки пополнить свои ряды полузащитником Лукой Модричем, выступающим сейчас за мадридский «Реал».

«Я очень рад за Эдуардо. Он говорит, что отлично чувствует себя в «Атлетико Паранаэнсе». Эдуардо многое дал «Шахтеру», а «Шахтер» – Эдуардо. Нам было грустно расставаться, но судьба футболиста очень переменчива. С этим нужно смириться.

Не собирается ли «Шахтер» приглашать в ближайшее время хорватских игроков? Такая возможность существует всегда. В нашем клубе ценят мастерство хорватских исполнителей. Раскрою тайну. 10 лет назад президент «Шахтера» отправлял в загребское «Динамо» предложение о покупке Луки Модрича и Эдуардо. Пакетом. За €40 млн. Все это было до их переходов в «Тоттенхэм» и «Арсенал», – рассказал Срна.

Также Дарио Срна рассказал о том, что ему поступали предложения из Китая и Катара с огромными суммами контрактов, но он принял решение остаться в Украине:

Деньги не являются главной частью этой истории. Если бы, предположим, они стояли на первом месте, возможно, наши отношения с Шахтером закончились бы гораздо раньше. Может быть, будет не очень тактично об этом говорить, но у меня были отличные предложения из Китая, Катара и США. Цифры контрактов впечатляли! Но я принимаю решение сердцем».

Ранее «Шахтер» досрочно стал чемпионом Украины сезона-2016/17.