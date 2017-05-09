Джорджио КЬЕЛЛИНИ: «Не думаю о золотом требле»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини накануне ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Монако» отметил, что залог успеха обороны туринцев в тяжелой работе. Также он признался, что пока не думает о возможности оформить золотой требл в этом сезоне.

- Залог успеха нашей обороны в тяжелой работе, - говорит Кьеллини. - Все отрабатывают в защите, когда мы без мяча. Мбаппе и Фалькао - это отличная смесь юности и опыта, плюс у «Монако» хватает других футболистов, которые опасны в атаке. В первом матче мы здорово оборонялись, но подарили хозяевам пару голевых моментов, и Буффону понадобилось делать ряд ярких сейвов. В матчах с обычными соперниками от него это так часто не требуется. Все это говорит, с каким уважением мы относимся к «Монако». Нам надо быть предельно сконцентрированными.

Золотой требл? Это не то, о чем я сейчас думаю. Сейчас наша цель - попасть в Кардифф. А уже потом будем думать о завоевании скудетто и победе в финале Кубка Италии. Мы сконцентрированы на ближайшем матче. Знаем, что нам придется завтра попотеть, чтобы достичь одной из наших целей. Болельщики могут мечтать о золотом хет-трике, но нам нужно сфокусироваться на своих целях. Чем ближе мы к цели, тем больше мотивации у нас.

Главное отличие нынешней команды от «Ювентуса» 2015 года в том, что мы лучше знаем свои сильные стороны. В 2015-м выход в берлинский финал стал для нас во много сюрпризом. Возможно, мы провели его тогда с избыточным пиететом перед «Барселоной». Думаю, результаты последних нескольких лет укрепили нашу уверенность в себе. Равно как и поражения, вроде прошлогоднего от «Баварии», помогли нам в плане психологии.