Петр БАДЛО: «Полтава может играть и создавать моменты»

Джа... ти гідний підняти кубок ліги чимпіонів а хлопці хай розвиваються, це твій час який тебе пі...

а как же - http://football.sport.ua/news/342782 ?

просил поменяться и менялся это разные вещиhttp://fan.sport.ua/7101932/

. / А ты сходи к гадалке,потому что это футбол и полуфинал ЛЧ!

а я болею за монако до конца, поэтому верю что они чудом забьют 2-3-4 гола !