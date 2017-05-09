Петр БАДЛО: «Полтава может играть и создавать моменты»

Тренеры «Тернополя» и «Полтавы» прокомментировал результат очного поединка между их командами – 0:1.
Владимир Прокопиненко («Полтава»):
- Нам было очень непросто. По игре скажу, что вышли на первый план единоборства. Поле было немножко тяжеловатое, чтобы на нем играть в какой-то комбинационный футбол. Но, тем не менее, я благодарен своим ребятам за то, что они меня все-таки услышали.
Петр Бадло («Тернополь»):
- Я надеюсь, что эта игра моим футболистам доказала, что они могут играть, могут создавать хорошие моменты. И они их создавали. Даже в меньшинстве они не отбивались, и играли в футбол. Показывали хорошую добротную игру. Было много борьбы, но много было и моментов. Я благодарен игрокам за ту ответственность и отвагу, что они проявили на матче.
Источник — ТК Футбол
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