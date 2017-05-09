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Андрей ПЕРЕВОЗНИК: «Борха изъявил желание вернуться в Испанию»

Представитель «Звезды» - об отъезде Борхи Экисы в Испанию

  • 09.05.2017 13:22
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Исполнительный директор «Звезды» Андрей Перевозник прокомментировал неожиданный уход из клуба игрока Борхи Экисы.
 
- Мы остались в великолепных отношениях. Борха подошел к руководству клуба и изъявил желание вернуться в Испанию – в большинстве своем, по семейным обстоятельствам.  У него на данный момент беременная жена, и он все-таки хочет провести какое-то время непосредственно дома. Тем более, сейчас Борха травмирован, и восстанавливаться для своей дальнейшей карьеры он будет в Испании.
 

Источник — ТК Футбол

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