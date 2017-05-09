Андрей ПЕРЕВОЗНИК: «Борха изъявил желание вернуться в Испанию»

Исполнительный директор «Звезды» Андрей Перевозник прокомментировал неожиданный уход из клуба игрока Борхи Экисы.
- Мы остались в великолепных отношениях. Борха подошел к руководству клуба и изъявил желание вернуться в Испанию – в большинстве своем, по семейным обстоятельствам. У него на данный момент беременная жена, и он все-таки хочет провести какое-то время непосредственно дома. Тем более, сейчас Борха травмирован, и восстанавливаться для своей дальнейшей карьеры он будет в Испании.
Источник — ТК Футбол
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