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Виктор ЦЫГАНКОВ: «Игра получилась очень легкой»

Хавбек киевского «Динамо» — о матче против «Александрии»

  • 09.05.2017 13:12
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ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков
Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков поделился впечатлениями от победы над «Александрией» (6:0).
 
— Арбитр сильно упростил задачу на матч для «Динамо»?
— Да, игра на самом деле получилась для нас очень легкой. Иметь преимущество в одного игрока с первых минут матча — это большой плюс.
 
— Вам очень удачно удалось войти в игру. Было предчувствие, что забьете гол?
— Я на каждую игру настраиваю себя, чтобы помочь команде и забить. Пожалуй, это мой лучший гол, так как за первую команду я не так много и забивал. Но я уверен, что все мои лучшие голы еще впереди. Главное, чтобы они приносили победу нашей команде. Затем я поблагодарил Сергея Сидорчуку за хорошую передачу.
 
— В матчах, как этот с «Александрией», на первый план выходит самомотивация. С этим проблем нет?
— Такой клуб, как «Динамо», не может выходить на поле, не думая о победе. Даже если она не имеет никакого турнирного значения. Мы стараемся хорошо отрабатывать на каждой тренировке и на каждой игре, в своих лучших кондициях подойти к важнейшей игры этого сезона.
 

Источник — 1927

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