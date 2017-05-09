Виктор ЦЫГАНКОВ: «Игра получилась очень легкой»

Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков поделился впечатлениями от победы над «Александрией» (6:0).

— Арбитр сильно упростил задачу на матч для «Динамо»?

— Да, игра на самом деле получилась для нас очень легкой. Иметь преимущество в одного игрока с первых минут матча — это большой плюс.

— Вам очень удачно удалось войти в игру. Было предчувствие, что забьете гол?

— Я на каждую игру настраиваю себя, чтобы помочь команде и забить. Пожалуй, это мой лучший гол, так как за первую команду я не так много и забивал. Но я уверен, что все мои лучшие голы еще впереди. Главное, чтобы они приносили победу нашей команде. Затем я поблагодарил Сергея Сидорчуку за хорошую передачу.

— В матчах, как этот с «Александрией», на первый план выходит самомотивация. С этим проблем нет?

— Такой клуб, как «Динамо», не может выходить на поле, не думая о победе. Даже если она не имеет никакого турнирного значения. Мы стараемся хорошо отрабатывать на каждой тренировке и на каждой игре, в своих лучших кондициях подойти к важнейшей игры этого сезона.