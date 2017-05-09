Вилли КАБАЛЬЕРО: «Третье место очень важно для Ман Сити»

По мнению голкипера «Сити», «горожане» должны завершить сезон на третьем месте и напрямую выйти в групповой турнир Лиги чемпионов.

Кабальеро считает, что блестящее выступление «горожан» в матче 36-го тура подтверждает то, что эта цель достижима: 6-го мая «Манчестер Сити» разгромил команду Сэма Эллардайса со счётом 5:0.

«Мы одержали великолепную победу, но нам есть над чем работать, - сказал Кабальеро после матча, проходившего на «Этихаде». – В этом сезоне нам не удавалось забивать много голов. Острых моментов было достаточно, но не хватало точности при завершении. Мы должны стремиться выступить в оставшихся матчах сезона так же, как в поединке с «Кристал Пэлас».

В субботу «Манчестер Сити» на время поднялся на третью строку турнирной таблицы АПЛ, но «Ливерпуль» вытеснил «горожан» на четвёртое место, сыграв вничью 0:0 с «Саутгемптоном».

У «Сити» есть один матч в запасе, и Кабальеро считает, что важно опередить «Ливерпуль» и занять место в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Третье место очень важно для нас, - сказал Кабальеро. – Сейчас мы находимся в неплохом положении, и самое главное – продолжать хорошо играть в последних матчах 2016/17.

Мы знали, что должны забить голы в ворота «Кристал Пэлас», и ранний гол Давида придал нам уверенности в дальнейшей борьбе.

Последние матчи сезона будут напряжёнными, но нам нужны победы».

Кабальеро считает, что Давид Сильва подаёт пример и помогает молодым игрокам команды - Габриэлу Жезусу, Лерою Зане и Рахиму Стерлингу.

«Когда наши форварды чувствуют себя уверенно, у нас есть больший шанс на победу.

Нам недостаёт Сильвы, когда он не играет. Яя тоже всегда помогает команде: с ним мы создаём больше моментов, и ребята заражаются его энтузиазмом».

В субботу, 13-го мая, «горожане» встретятся с действующим чемпионом Англии «Лестер Сити», и Вилли надеется на оптимальный результат в матче 37-го тура.

«Мы должны бороться за победы и играть так, как учит Пеп.

Как обычно, «Лестер» будет делать длинные передачи и полагаться на Варди, - мы должны проявить характер, хорошо обороняться и бороться за три очка».