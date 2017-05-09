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Беланда летом вернется в Динамо

«Ницца» отказалась выкупать трансфер марокканского полузащитника

  • 09.05.2017 12:14
  • 1697 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Ницца, Юнес Беланда
© ФК Ницца, Юнес Беланда
Французская «Ницца» не может позволить себе трансфер арендованного у киевского «Динамо» Юнеса Беланда за 9 миллионов евро и отказалась от услуг марокканца. Таким образом, будущим летом 27-летний футболист вернется в команду Сергея Реброва.
 
Напомним, что Беланда выступает в составе «Ниццы» с начала текущего сезона и провел в текущем футбольном году 34 матча, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Lex Aries
      Lex Aries, 09.05.2017 12:31
    +2
    Что-то там не чисто. Парень довольно молодой, да и играет прилично. Еще лет пять на приличном уровне мог бы поиграть. Но, для Ниццы, идущей третьей в ЧФ, аж 9 млн за такого игрока, это много
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    Invulnerable
      Invulnerable, 09.05.2017 12:33
    -2
    Беланда нормальный игрок, когда настраиваеться играет хорошо, вот бы тренера в дк поменять хотя дело не только в нём, а в самих игроках
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