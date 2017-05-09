Беланда летом вернется в Динамо

Французская «Ницца» не может позволить себе трансфер арендованного у киевского «Динамо» Юнеса Беланда за 9 миллионов евро и отказалась от услуг марокканца. Таким образом, будущим летом 27-летний футболист вернется в команду Сергея Реброва.

Напомним, что Беланда выступает в составе «Ниццы» с начала текущего сезона и провел в текущем футбольном году 34 матча, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.