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Месси показал свою коллекцию футболок

Аргентинский футболист открыл небольшой музей у себя дома

  • 09.05.2017 11:37
  • 950 просмотров
  • 4 комментария
Метки
thenational.ae. Лионель Месси
© thenational.ae. Лионель Месси

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси показал свою коллекцию футболок футболистов, против которых играл на одной поле.
 

 

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    FKTNMNTN
    online
      FKTNMNTN, 09.05.2017 11:41
    +3
    Когда Тимощук умрет - попадет в эту комнату. Простите, не удержался от очевидной шутки.
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    pol-55
    online
      pol-55, 09.05.2017 11:59
    0
    Куда заныкал гл.семъерку.?
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    zhyr
    online
      zhyr, 09.05.2017 12:02
    0
    Месси показал свою коллекцию футболок футболистов, против которых играл на одной поле
    ---------------------
    а проти якого Мессі він грав?))
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    Jeck
    online
      Jeck, 09.05.2017 12:07
    0
    Якщо немає футболки Тимощука, то нічого не вартує така колекція
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