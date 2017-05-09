Когда Тимощук умрет - попадет в эту комнату. Простите, не удержался от очевидной шутки.

Месси показал свою коллекцию футболок футболистов, против которых играл на одной поле------------...

Якщо немає футболки Тимощука, то нічого не вартує така колекція

Эти капризники нигде довольны не будут. Всё им не так. И везде.

что то, ети мрази рот свой много открывают