Нападающий «Барселоны» Лионель Месси показал свою коллекцию футболок футболистов, против которых играл на одной поле.
Источник — Sport.ua
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси показал свою коллекцию футболок футболистов, против которых играл на одной поле.
Источник — Sport.ua
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а проти якого Мессі він грав?))
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