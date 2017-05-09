Збірна Бразилії виграла чемпіонат світу з пляжного футболу

Збірна Бразилії стала чемпіоном світу з пляжного футболу, розгромивши у фіналі Таїті з рахунком 6:0!

Протягом всього Мундіалю 2017 родоначальники пляжного футболу демонстрували неймовірну гру – яскраву, комбінаційну, атакувальну. Тож, безумовна перевага у золотому матчі стала логічним завершенням Чемпіонату світу, який фінішував на Багамських Островах.

Залишається тільки насолоджуватися грою найкращих гравців у пляжний футбол на планеті:

Найкращим бомбардиром Чемпіонату світу з пляжного футболу 2017 став італієць Габріеле Горі, який забив 17 м’ячів!

Найкращим голкіпером було визнано воротаря збірної Ірану Пеймана Хосейні.

Найкориснішим гравцем Мундіалю 2017 визнали лідера збірної Ірану Мохамадда Ахмадзаде.

Проте найкращим все ж таки був головний тренер збірної Бразилії Джилберто да Коста, який підготував таку фантастичну команду!

Додамо, що у матчі за третє місце збірна Ірану переграла команду Італії 5:3 й вперше в своїй історії здобула нагороди чемпіонату світу з пляжного футболу:

Лев Галушко, спеціально для Sport.ua