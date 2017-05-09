Збірна України з пляжного футболу провела товариську гру з командою Молдови в Івано-Франківську й перемогла з рахунком 4:1.

Цей матч проходив у рамках Дня міста Івано-Франківськ та відкриття багатофункціональної арени Академії НФК «Ураган».

Склад нашої команди був доволі експериментальним, окрім воротарської позиції, де грали старожили збірної Віталій Сидоренко та Володимир Гладченко.

А от Ярослав Заворотний з команди «Євроформат» (Київ) та Мар’ян Масевич з івано-франківського «Урагану» вперше у кар’єрі одягли футболки збірної України з пляжного футболу. І якщо Заворотному у квітні виповнилося 30 років, то Масевичу наразі лише 16! І він увійшов в історію АПФУ – ніколи раніше такий молодий гравець не дебютував у збірній України.

Ну а дебют Ярослава Заворотного вийшов дуже вдалим. Саме він відкрив рахунок у матчі в середині другої дванадцятихвилинки, коли наші хлопці тривалий час не могли розпечатати ворота молдован. Юрій Щериця з аута знайшов пасом Максима Войтка, який відпасував на Заворотного. Ярослав не розгубився перед воротами суперників й переправив м’яч у сітку воріт, забивши у своєму дебютному матчі – 1:0.

А прорвало наших на початку третього періоду. Юрій Щериця заробив фол й класно виконав штрафний удар - 2:0!

А за хвилину після цього Щериця віддав пас на Івана Глуцького, який забив неймовірно красивий гол – боковим ножицями з правого флангу, і це вже 3:0!

У середині третього тайму красивий гол забили й молдовани. Капітан гостей Андрєй Нєгара бісіклетою вразив наші ворота й скоротив відстань.

Але останнє слово було за українськими футболістами. Іван Глуцький потужним ударом записав на свій рахунок дубль й встановив остаточний рахунок цієї гри – 4:1.

Відзначимо, що на останній секунді матчу ще один дебютант збірної України Мар’ян Масевич також міг відзначитися у своєму дебютному матчі, проте м’яч після його удару пролетів у сантиметрі вище поперечини.

Збірна України залишає Івано-Франківськ у хорошому настрої, а футболісти будуть готуватися до нового сезону в своїх клубах. Найближча подія – Суперкубок України, який відбудеться 19, 20 та 21 травня на піску столичної «Гідропарк-арени». У цьому передсезонному турнірі зіграють чемпіони України з пляжного футболу різних років. Це столичні «Євроформат», «Гріффін», «Артур Мьюзік» та дніпровський «Вибір».

Пляжний футбол. Товариський матч.

Івано-Франківськ, СК Академії НФК «Ураган», 07.05.2017

Україна - Молдова 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Голи: І.Глуцький,26,33; Я.Заворотний,16; Ю.Щериця,25 - А.Нєгара,30

Україна: В.Сидоренко(1) / В.Гладченко(17) - О.Зборовський(9), Ю.Щериця(15), М.Войток(3), І.Глуцький(7) - Д.Войтенко(10), С.Дубовик(14), М.Масевич(8), Я.Заворотний(5)

Головний тренер - Євген Варениця

Молдова: А.Капсамун(12) - Г.Кожокарь(3), А.Арефієв(4), А.Нєгара(5), С.Ніколайчук(8), В.Іордакі(9), Д.Чеботарь(10), Н.Ігнат(11), А.Єрємія(13)

Головний тренер - Васілій Арлет

Арбітри: В.Тендера (Київ), О.Гуляєв (Чорноморськ)

Лев Галушко, спеціально для Sport.ua з Івано-Франківська