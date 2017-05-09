Конец чемпионским надеждам «шпор»

«Тоттенхэм», сокративший в прошлом месяце отставание от «Челси» с 10 очков до четырех, впервые проиграл нынешней весной (прервав 9-матчевую победную серию) и теперь окончательно может забыть о борьбе за титул. У команды Маурисио Почеттино не было права на ошибку и, совершив ее, лондонцы теперь могут спокойно доигрывать чемпионат, не следя за результатами «Челси». Шансов на чемпионство у «Тоттенхэма» уже нет, в то время как «аристократы» могут оформить чемпионский титул уже в следующем туре во встрече с ВБА.

«Шпоры» минимально уступили в лондонском дерби «Вест Хэму», показав свою худшую игру за последние несколько месяцев. Единственный гол во встрече на Олимпийском стадионе забил Мануэль Лансини, расстрелявший с близкого расстояния Уго Льориса. Причем не скажешь, что команда Славена Билича, обеспечившая себе прописку в элите за два тура до завершения сезона, выиграла не заслуженно. «Молотобойцы» уверенно выглядели на протяжении всего поединка и добыли заслуженную победу.

«Вест Хэм» — «Тоттенхэм» 1:0 (ВИДЕО)

Гол: Лансини, 65

«Вест Хэм»: Адриан — Фонте, Рид, Коллинз — Байрэм, Нобл, Куяте, Крессвелл — Айю (Снодграсс, 84), Лансини (Фернандеш, 90+2) — Кальери (Флетчер, 89)

«Тоттенхэм»: Льорис — Уокер (Триппьер, 80), Альдервейрельд, Вертонген (Дембеле, 67), Дэвис — Дайер, Ваньяма (Янссен, 73) – Эриксен, Алли, Сон — Кейн

Предупреждения: Нобл, Рид, Лансини, Байрэм — Уокер, Триппьер

«Ман Сити» уничтожает «Пэлас»

Команда Хосепа Гвардиолы камня на камне не оставила от «Кристал Пэлас». «Горожане» одержали самую крупную победу в сезоне, отгрузив лондонской команде пять безответных мячей. В самом дебюте матча счет открыл Давид Сильва, не забивавший за «Сити» в Премьер-лиге три месяца. У «орлов» до перерыва была прекрасная возможность восстановить паритет, однако удар головой Кристиана Бентеке отразил Вилли Кабальеро.

Если в первом тайме подопечные Сэма Эллардайса хоть как-то сопротивлялись, то второй тайм «Кристал Пэлас» с треском провалил. «Манчестер Сити» воспользовался безобразной игрой гостей в обороне и еще четырежды заставил капитулировать Уэйна Хеннесси.

Прежде всего бы выделил Кевина Де Брюйне, выдавшего отличный поединок. Бельгиец дважды ассистировал партнерам, а также сумел и сам забить. Кроме бельгийского полузащитника, также отличились голами во втором тайме два центрбека Венсан Компани и Николас Отаменди, и вингер Рахим Стерлинг.

В итоге, «Ман Сити» добыл важную победу и благодаря осечке «Ливерпуля», совсем скоро может подняться на третье место, при условии, если выиграет все оставшиеся матчи, включая перенесенную игру с «Вест Бромвичем». А «Кристал Пэлас», уступивший в третьем поединке кряду, находится всего в четырех очках от зоны вылета. Следующую игру против «Халл Сити» «орлы» обязаны выиграть, чтобы за тур до конца чемпионата решить вопрос о сохранении прописки в АПЛ.

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» 5:0 (ВИДЕО)

Голы: Сильва, 2, Компани, 49, Де Брюйне, 59, Стерлинг, 82, Отаменди, 90+2

«Манчестер Сити»: Кабальеро — Фернандиньо, Компани, Отаменди, Клиши — Туре — Де Брюйне, Сильва (Сабалета, 68), Сане (Навас, 84) — Жезус (Ихеаначо, 84)

«Кристал Пэлас»: Хеннесси — Уорд, Келли (Дилэйни, 76), Ван Анхолт, Шлупп — Макартур, Миливоевич (Фламини, 67), Панчеон — Заха, Таунсенд (Ли, 57), Бентеке

Предупреждения: Компани — Келли, Миливоевич, Дилэйни

«Суонси» покинул зону вылета

По всей видимости, слишком сильно расслабился «Эвертон» в концовке сезона. «Ириски» за несколько туров до финиша сезона уже обеспечили себе седьмое место и скорее всего, выступят в следующем сезоне в еврокубках. Последние три матча команда Рональда Кумана провела крайне слабо, не сумев забить ни единого гола. Подобная серия в последний раз случалась с «Эвертоном» 11 лет назад. Возможно, у ливерпульской команды начался спад на финише сезона или игроки просто не находят мотивацию на поле.

Вслед за поражением от «Челси» уступили «ириски» и «Суонси». Валлийская команда ведет ожесточенную борьбу за выживание и нуждается в победе куда больше, нежели «Эвертон». Победный гол в матче забил Фернандо Льоренте, вернувшийся на поле после проблем со здоровьем. Могли «лебеди» забить и больше, но отличную реакцию на последнем рубеже продемонстрировал Мартен Стекеленбург.

Добыв важнейшую победу над «Эвертоном», «Суонси» за два тура до завершения сезона обошел «Халл Сити» и покинул зону вылета. Впереди у подопечных Пола Клемента два ключевых поединка с «Сандерлендом» и «Вест Бромвичем», в которых необходимо исключительно побеждать, поскольку «тигры» находятся всего в одном очке позади от валлийцев.

«Суонси» — «Эвертон» 1:0 (ВИДЕО)

Гол: Льоренте, 29

«Суонси»: Фабиански — Нотон, Фернандес, Моусон, Ольссон — Ки (Фер, 75), Бриттон (Корк, 73), Кэрролл — Сигурдссон — Айю, Льоренте (Бастон, 87)

«Эвертон»: Стекеленбург — Холгейт (Кенни, 78), Ягелка, Уильямс, Бэйнс — Гуйе, Барри (Валенсия, 65), Дэвис — Миральяс, Кэлверт-Льюин (Баркли, 46), Лукаку

Первая победа Венгера над Моуриньо

Это свершилось! Арсен Венгер впервые в своей тренерской карьере одолел Жозе Моуриньо в АПЛ. До этого в 12 встречах французский специалист пять раз уступал португальцу, а еще семь матчей закончились вничью.

Правда, не стоит уж так сильно идеализировать эту победу Венгера, поскольку «Манчестер Юнайтед» сыграл не сильнейшим составом против «Арсенала», а коуч «манкунианцев» Жозе Моуриньо предоставил нескольким ведущим игрокам отдых накануне важнейшего ответного поединка полуфинала Лиги Европы с «Сельтой».

Собственно говоря, Моуриньо пожертвовал последними матчами чемпионата и более высоким местом по итогам сезона ради победы в ЛЕ. И понять сеу Жозе можно, ведь далеко не факт, что «красные дьяволы» опередили бы своих главных конкурентов за место в Лиге чемпионов и завершили бы сезон в ТОП-4. А победа в Лиге Европы обеспечит МЮ участие в ЛЧ, причем сразу с группового турнира.

У «Арсенала» не было большого игрового преимущества, напротив, «Манчестер Юнайтед» создал даже больше голевых моментов, нежели лондонская команда. Просто «канониры» сыграли максимально эффективно в завершающей стадии атак, реализовав практически все, что создали.

Ударным для хозяев получился старт второго тайма, когда в течение трех минут команда Арсена Венгера забила дважды. Сначала роскошный гол удался Граниту Джаки. Мяч после удара швейцарца, рикошетом от спины Андера Эрреры, залетел точно в дальнюю девятку, за шиворот Давиду Де Хеа. А затем Дэнни Уэлбек замкнул головой отменную передачу справа от Алекса Окслейда-Чемберлена. К слову, последний провел очень продуктивную игру, отметившись двумя ассистами.

Таким образом, МЮ прервал великолепную 25-матчевую беспроигрышную серию в Премьер-лиге, проиграв впервые за 6,5 месяцев. А «Арсенал» одержал крайне важную победу и продолжает борьбу за лигочемпионовское место, где по-прежнему не все зависит от лондонцев. Однако в случае еще одной осечки «Ливерпуля», у «канониров» будут хорошие шансы финишировать в четверке, при условии, если команда Арсена Венгера все оставшиеся матчи выиграет.

«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» 2:0 (ВИДЕО)

Голы: Джака, 54, Уэлбек, 57

«Арсенал»: Чех — Холдинг, Косельни, Монреаль — Окслейд-Чемберлен (Бельерин, 84), Рэмси, Джака (Коклен, 76), Гиббс — Езил, Санчес, Уэлбек (Жиру, 84)

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Туанзебе, Смоллинг, Джонс, Дармиан — Эррера (Рэшфорд, 63), Каррик — Мхитарян (Лингард, 61), Мата (Мактомини, 84), Руни — Мартиаль

Предупреждение: Косельни

«Челси» отправляет «Мидлсбро в Чемпионшип

«Челси» сделал еще один шаг к чемпионству. Лондонская команда нанесла разгромное поражение «Мидлсбро» на «Стэмфорд Бридж». «Синие» отправили в ворота Брэда Гузана три мяча. В первом тайме с передач Сеска Фабрегаса и Сесара Аспиликуэты отличились Диего Коста и Маркос Алонсо (для испанского латераля это уже шестой гол в сезоне) соответственно, а во втором тайме Фабрегас сделал еще один ассист, после которого забил Неманья Матич.

К слову, Сеск Фабрегас, отдав две голевые передачи, достиг отметки в десять ассистов в текущем сезоне, и стал первым футболистом в истории АПЛ, который делал минимум десять голевых передач в шести сезонах.

Убедительная победа позволила команде Антонио Конте оторваться от «Тоттенхэма» на семь очков. Уже в пятницу «Челси» ожидает выезд на «Хоторнс» и в случае победы над «Вест Бромвичем» лондонцы обеспечат себе чемпионство. «Мидлсбро же, уступив лидеру, вылетел в Чемпионшип.

«Челси» – «Мидлсбро» 3:0 (ВИДЕО)

Голы: Коста, 23, Алонсо, 34, Матич, 65

«Челси»: Куртуа – Аспиликуэта, Луис (Терри, 84), Кэхилл – Мозес, Фабрегас, Матич, Алонсо – Педро (Чалоба, 81), Азар (Виллиан, 72), Коста

«Мидлсбро»: Гузан – Фабио, Чемберс, Гибсон, Френд – Де Рон, Клейтон, Форшоу (Лидбиттер, 56) – Траоре (Бэмфорд, 57), Даунинг, Негредо (Жестед, 83)

Предупреждения: Фабио, Бэмфорд

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