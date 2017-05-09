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Роман БЕЗУС: «Не хочу, чтобы пропускал Буффон»

Украинский полузащитник - об ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов

  • 09.05.2017 10:48
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Метки
ФК Днепр. Роман Безус
© ФК Днепр. Роман Безус
Накануне ответного матча «Ювентус» - «Монако» свой прогноз оставил хавбек «Сент-Трюйдена» Роман Безус.
 
- Монако стал открытием этого сезона, мне нравилась его игра в поединках с Манчестер Сити и дортмундской Боруссией. Да и с Ювентусом монегаски поначалу хорошо выглядели. Впрочем, итальянцы сейчас очень сильны, они — не та команда, которая может позволить сопернику отыграть фору в два мяча. Так что поставлю на ничью — 0:0. Хочу, чтобы французы достойно закончили этот евросезон, но не хочу, чтобы пропускал Джанлуиджи Буффон…

Источник — zbirna.com

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