Александр СЕВИДОВ: «Все команды научились обороняться»

В 29-м туре чемпионата «Ильичевец» на выезде переиграл «Буковину» - 2:0. Представляем вашему вниманию пресс-конференцию наставника приазовцев Александра Севидова:

- Я не открою секрета, если скажу, что нам тяжело даются победы. Все команды научились обороняться и противопоставлять нам свои аргументы. «Буковина» исключением не стала.

Мы очень тяжело добирались до Черновцов. Вообще у нас тяжелый график — 4 игры за 16 дней. При этом один выезд в Черновцы, а через тур едем в Тернополь. Мы по 20 часов проводим в автобусе. Я хочу, чтобы меня правильно поняли. Это не оправдание, а издержки Первой лиги. От таких длительных поездок никуда не денешься. «Буковине» тоже приходится ездить — в Мариуполь, Краматорск...

Что касается футбола, то нам сегодня удалось контролировать ход игры. Мы создавали моменты, но после недосмотра арбитром руки в нашей штрафной, мы немного стали нервничать и пошли «качели». Пропустив мяч в конце игры, я не думаю, чтобы нам удалось победить. Накапливается усталость... Уверен, на следующую игру против «Вереса» мы настроимся. Это прямой наш конкурент, помним мы и игру в первом круге. Думаю, дополнительно настраивать ребят на эту игру не придется.

«Буковина» - хорошая боевая команда. Перед игрой я предупреждал своих подопечных, что «Буковина» - самая опасная команда из нижней части турнирной таблицы. Команда пытается играть в футбол! Да, сегодня хозяева закрылись, но как иначе играть против лидера. Против нас все сейчас так играют. Тем не менее «Буковина» достойно сегодня играла.

- Кто Вам сегодня понравился в составе «Буковины»?

- В первом тайме, думаю, хозяева немного нас испугались. Опасных моментов кроме одного прострела у нас не возникало. Во втором тайме мне понравился Клак. Гуськов — такой настырный парень, перебил половину нашей команды.

- Как Вы мотивируете команду? Все-таки «Ильичевец» одной ногой уже в Премьер-лиге.

- Это действительно очень тяжело. Александр Рябоконь после матча с «Сумами» сказал, что неизвестно с кем сложнее играть — с теми, кто вверху, или с теми, кто внизу. Тем командам, которые борются за выживание, терять уже ничего... Очень тяжело находить слова. Наступает успокоенность, самоуверенность. Но я постоянно говорю ребятам, что мы еще ничего не выиграли.