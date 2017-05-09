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Леонарду ЖАРДИМ: «Хотим воплотить в жизнь свою мечту»

Наставник «Монако» - о предстоящем матче против «Ювентуса»

  • 09.05.2017 10:12
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Леонарду ЖАРДИМ: «Хотим воплотить в жизнь свою мечту»
Накануне ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» с прессой пообщался главный тренер «Монако» Леонарду Жардим.
 
- Нам нужно атаковать, гоня в сторону мысли о плохом. В первом матче мы нанесли столько же ударов по воротам, как и «Юве». Однако соперник действовал эффективнее. Очевидно, что «Юве» - это более опытная команда. Мы проиграли, потому что не использовали свои моменты.
 
Завтра мы хотим воплотить свою мечту в жизнь. Наша цель - выход в финал. Я горжусь своими подопечными и тем, что они сделали на данный момент. И мои чувства останутся такими же вне зависимости от результата матча во вторник.
 

Источник — УЕФА

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