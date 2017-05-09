Ювентус - Монако. Анонс

Незаметно пролетает очередной еврокубковый сезон, который подарил нам множество невероятных баталий и фактически определил двух финалистов Лиги чемпионов. Лишь чудо или супервезение может изменить что-то в раскладе полуфинальных матчей, по итогам которых явными фаворитами на данный момент являются мадридский «Реал» и «Ювентус».

Несмотря на это, «Монако» наверняка едет в Турин с надеждой на камбэк и для этого у команды Леонарду Жардима есть все причины. Французский клуб показывает прекрасный футбол в нынешнем футболе, уверенно пройдя до решающих матчей Лиги чемпионов и практически гарантировав себе национальный чемпионский титул после долгой гегемонии ПСЖ.

Аналогичные эпитеты в этом сезоне можно выписать и команде Массимилиано Аллегри, которая хоть и не показывает чего-то сверхъестественного, но обладает самой надежной обороной. Именно игра в защите является залогом успеха нынешней команды Аллегри, однако и она давала сбой в первые минуты первого полуфинального матча против «Монако».

В том случае «монегаскам» банально не хватило опыта, но наверняка Жардим сделал правильные выводы и в Турине предстанет уже в другом обличие. Накануне «Монако» отправил три гола в ворота своего соперника в чемпионате, «Нанси» - 3:0. «Старая синьора» не смог обыграть в дерби «Торино», спасшись от поражения лишь на 90-й минуте игры, когда соперник играл уже в меньшинстве – 1:1.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри:

- «Монако» нечего терять, он может играть с полной свободой и создавать нам серьезные проблемы, ведь у него хватает талантливых футболистов, особенно в линии атаки. Нужно действовать агрессивно. Постараемся победить. Надо сыграть даже лучше, чем в Монако. Там мы допустили несколько ошибок. Результат первого матча еще ничего не значит. Нас от Кардиффа отделяют еще 90 минут.

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим:

- Нам нужно атаковать, гоня в сторону мысли о плохом. В первом матче мы нанесли столько же ударов по воротам, как и «Юве». Однако соперник действовал эффективнее. Очевидно, что «Юве» - это более опытная команда. Мы проиграли, потому что не использовали свои моменты. Завтра мы хотим воплотить свою мечту в жизнь. Наша цель - выход в финал. Я горжусь своими подопечными и тем, что они сделали на данный момент. И мои чувства останутся такими же вне зависимости от результата матча во вторник.

Максим ГРОЗНЫЙ

Ориентировочные составы:

«Ювентус»: Буффон - Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро - Пьянич, Хедира - Дани Алвеш, Дибала, Манджукич - Игуаин.

«Монако»: Субашич - Менди, Жемерсон, Глик, Сидибе - Бернарду Силва, Фабиньо, Бакайоко, Лемар - Мбаппе, Фалькао.

Не сыграют: Пьяца, Ругани - Боскилья.