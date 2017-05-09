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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Монако нечего терять»

Наставник «Ювентуса» - о матче против «Монако»

  • 09.05.2017 09:53
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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Монако нечего терять»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Монако».
 
- «Монако» нечего терять, он может играть с полной свободой и создавать нам серьезные проблемы, ведь у него хватает талантливых футболистов, особенно в линии атаки. Нужно действовать агрессивно. Постараемся победить.
 
Надо сыграть даже лучше, чем в Монако. Там мы допустили несколько ошибок. Результат первого матча еще ничего не значит. Нас от Кардиффа отделяют еще 90 минут.
 

Источник — УЕФА

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