Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Монако нечего терять»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Монако».

- «Монако» нечего терять, он может играть с полной свободой и создавать нам серьезные проблемы, ведь у него хватает талантливых футболистов, особенно в линии атаки. Нужно действовать агрессивно. Постараемся победить.

Надо сыграть даже лучше, чем в Монако. Там мы допустили несколько ошибок. Результат первого матча еще ничего не значит. Нас от Кардиффа отделяют еще 90 минут.