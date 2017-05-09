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Джиджи БУФФОН: «Буду вспоминать, как играл против будущих Месси»

Голкипер «Ювентуса» - о юном таланте «Монако» Килияне Мбаппе

  • 09.05.2017 09:30
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Джиджи БУФФОН: «Буду вспоминать, как играл против будущих Месси»
Легендарный футболист «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон - о предстоящем матче полуфинала Лиги чемпионов против «Монако».
 
- Мбаппе родился в декабре 1998 года. Я тогда уже сыграл на чемпионате мира во Франции! - говорит Буффон. - Один из положительных моментов столь долгой карьеры в том, что ты играешь против детей, которые еще не родились, когда ты уже вовсю играл. 
 
Приятно осознавать, что сейчас играю с будущими Месси, Роналду и Неймарами. Лет через десять, когда буду уже отдыхать какое-то время, они утвердятся в статусе настоящих суперзвезд, а я буду вспоминать, как играл с ними на заре их карьеры.
 

Источник — УЕФА

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