Джиджи БУФФОН: «Буду вспоминать, как играл против будущих Месси»

Легендарный футболист «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон - о предстоящем матче полуфинала Лиги чемпионов против «Монако».

- Мбаппе родился в декабре 1998 года. Я тогда уже сыграл на чемпионате мира во Франции! - говорит Буффон. - Один из положительных моментов столь долгой карьеры в том, что ты играешь против детей, которые еще не родились, когда ты уже вовсю играл.

Приятно осознавать, что сейчас играю с будущими Месси, Роналду и Неймарами. Лет через десять, когда буду уже отдыхать какое-то время, они утвердятся в статусе настоящих суперзвезд, а я буду вспоминать, как играл с ними на заре их карьеры.