Антонио КАНДРЕВА: «Это был плохой год»

«Интер», несмотря на солидные финансовые вложения, рискует остаться без еврокубков. Команда не может выиграть в Серии А на протяжении семи туров подряд. На данный момент «Интер» занимает только седьмое место. Антонио Кандрева извинился за неудачи.

- У нас были трудности в начале сезона, но мы должны были показать лучший результат. Это был плохой год, но мы будем пробовать снова. Нам очень хочется вернуться на вершину. Приносим извинения нашим болельщикам, которых так много во всём мире.