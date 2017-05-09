Игорь Рахаев освобожден с должности главного тренера Актобе

8 мая с должности главного тренера «Актобе» освобожден главный тренер команды, украинский специалист Игорь Рахаев. При нем «Актобе» в Премьер-лиге сыграл 9 матчей – одержал 1 победу, в 3-х матчах сыграл вничью, и в 5-ти матчах потерпел поражения.

Ожидается, что руководить командой в кубковом матче 10 мая против «Атырау» будет местный специалист Игорь Прохницкий.