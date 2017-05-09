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Игорь Рахаев освобожден с должности главного тренера Актобе

Под руководством Рахаева «Актобе» одержал всего одну победу в девяти матчах

  • 09.05.2017 00:42
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Игорь Рахаев освобожден с должности главного тренера Актобе
8 мая с должности главного тренера «Актобе» освобожден главный тренер команды, украинский специалист Игорь Рахаев. При нем «Актобе» в Премьер-лиге сыграл 9 матчей – одержал 1 победу, в 3-х матчах сыграл вничью, и в 5-ти матчах потерпел поражения.
 
Ожидается, что руководить командой в кубковом матче 10 мая против «Атырау» будет местный специалист Игорь Прохницкий. 

Источник — kazfootball.kz

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