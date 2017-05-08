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36-й тур
Челси
3:0
Мидлсбро
08.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Челси — Мидлсбро — 3:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча АПЛ «Челси» — «Мидлсбро»

  • 09.05.2017 11:02
  • 255 просмотров
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В поединке 36-го тура АПЛ «Челси» — «Мидлсбро» крупную победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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