Мидлсбро проиграл Челси и вылетел из Премьер-лиги

Чемпионат Англии. 36-й тур
«Челси» – «Мидлсбро» – 3:0
Голы: 1:0 – 23 Диего Коста, 2:0 – 34 Алонсо, 3:0 – 65 Матич.
«Челси» – Куртуа, Давид Луиз (Терри, 84), Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Матич, Мозес, Педро (Чалоба, 81), Фабрегас, Азар (Виллиан, 72), Диего Коста.
«Мидлсбро» – Гьюзан, Чемберс, Френд, Фабио, Гибсон, Форшоу (Лидбиттер, 56), Клейтон, Траоре (Бэмфорд, 57), де Рон, Даунинг, Негредо (Жестед, 83).
Предупреждения: Фабио (60), Бэмфорд (89).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.