Леганес уверенно переиграл Бетис

Чемпионат Испании. 36-й тур
«Леганес» – «Бетис» – 4:0
Голы: 1:0 – 7, пенальти Шимановски, 2:0 – 15 Эль-Жар, 3:0 – 65 Пирес, 4:0 – 80 Шимановски.
«Леганес» – Яго Эррерин, Инсуа, Рико, Тито, Сиовас, Пирес (Буэно, 69), Тимор, Шимановски, Перес, Эль-Жар, Герреро (Лусиано, 75).
«Бетис» – Адан, Пеццелья, Тошка, Мартинес (Сехудо, 61), Манди, Брашанац, Пардо, Мартен (Санчес, 61), Рафа Наварро, Алегрия, Рубен Кастро.
Предупреждения: Тито (43), Сиовас (76), Лусиано (90).
Источник — Sport.ua
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