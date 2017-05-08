Dnepr, NASA и ПДС-ТЕРН представлять Днепр на финале Neymar Jr's Five!

В Днепре состоялся очередной этап международного турнира Neymar Jr's Five. В упорной и бескомпромиссной борьбе победу удалось добыть команде Dnepr, которая в финале смогла обыграть NASA благодаря единственному результативному удару за 2 минуты до финального свистка.

Необходимо отметить, что оба коллектива уверенно прошли групповую дистанцию, добравшись до решающих матчей фактически без проблем. Финал выдался по-настоящему сильным и по нему уже можно сказать, что обе команды достойно представят Днепр на национальном финале в Киеве 28 мая.

Достойно может выступить и команда ГДС-ТЕРН, которая специально приехала для участия в турнире из Запорожья. Судьба третьего места решалась в дополнительное время и при помощи правила "золотого гола". В невероятной схватке капитан ГДС-ТЕРН все же отличился в воротах "Легиона" и вывел свою команду в киевский финал!

«Эмоции зашкаливают! Я собрал достойных игроков, у нас сплоченный коллектив и в этом суть победы. Организация на высшем уровне. К финалу в Киеве будем тренироваться вместе каждый день и будем стараться победить» - Александр Мигаров, капитан команды Dnepr.

Напомним, что по регламенту Neymar Jr's Five, три команды от каждого из пяти городов могут выйти в национальный финал, который состоится 28-го мая на Троицкой площади в Киеве, и только одна команда станет обладателем главного трофея. Именно эта команда в июле 2017-го года отправится в Бразилию, где сразится с более 50-ю странами за титул чемпионов мира.

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Neymar Jr's Five - уникальный международный футбольный турнир, динамичный формат которого придумал капитан сборной Бразилии Неймар. Команды с более чем 50-ти стран соревнуются в десятиминутных матчах. Каждый раз, когда одна команда забивает, соперник теряет игрока. Так продолжается до того момента, пока последний футболист не выбудет из игры. Всего в команде 5 основных игроков и 2 запасных.

Украинские отборочные турниры Neymar Jr's Five проходят с 22 апреля по 20 мая в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове. Национальный финал состоится 28 мая на Троицкой площади в Киеве.

Соревноваться в чемпионате могут все желающие от любителей до профессионалов в возрасте от 18 до 25 лет (в команде также допускаются два игрока старше 25 лет).

Календарь квалификаций Neymar Jr's Five:

22 апреля - Киев, «Локомотив» (ул. Стадионная, 10)

29 апреля - Харьков, «Металлист» (ул. Плехановская, 65)

6 мая - Днепр, Sport Life (ул. Набережная победы, 25);

14 мая - Одесса, «Спартак» (ул. Канатная, 79/1А)

20 мая - Львов, «Электрон» (ул. Ген. Чупринки, 130).

По результатам квалификаций 16 лучших команд будут соревноваться в Национальном Финале в Киеве, команда-победитель которого обеспечит себе билет в Бразилию, где будет бороться за звание Чемпиона Мира. Победитель Мирового Финала получит уникальную возможность встретить Неймара в Барселоне (Испания) и стать его гостем на знаменитом Камп Ноу на матче ФК Барселона.



Детали, правила и регистрация команд здесь: http://www.neymarjrsfive.com/uk/UA

Собирайте команду в своем городе и соревнуйтесь за поездку на Финал в Бразилию!



Регистрация в других городах продолжается!

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Спортивные организаторы: Sport Lab и чемпионат Киева по футболу Weekend Superleague.