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Селезнев забил пятый гол за Карабюкспор

Украинский форвард отличился с пенальти

  • 08.05.2017 23:10
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ФК Карабюкспор. Евгений Селезнев
© ФК Карабюкспор. Евгений Селезнев

Украинский форвард «Карабюкспора» Евгений Селезнев отличился в матче турецкой Суперлиги против «Османлыспора».

На 64 минуте матча Селезнев хладнокровно исполнил одиннадцатиметровый удар. Этот гол стал победным и позволил «Карабюкспору» обойти соперника в турнирной таблице.

В основном составе турецкого клуба вышел также и Андрей Близниченко. Оба украинца были заменены во втором тайме.

Турецкая Суперлига. 30-й тур

«Карабюкспор» – «Османлыспор» – 1:0
Гол: 1:0 – 64, пенальти Селезнев.

«Карабюкспор» – Шахин, Нункеу, Латовлевич, Папп, Башдаш, Близниченко (Лазаревич, 59), Гюльселам, Скуласон, Тэнасе (Гэман, 80), Зец, Селезнев (Ятабаре, 75).
«Османлыспор» – Карчемарскас, Чюрюксу, Пинту, Вршаевич, Прохазка, Гювен (Байыр, 88), Ндиайе, Регаттен (Русеску, 75), Умар, Бифума, Вебо.
Предупреждения:  Гюльселам (37), Нункеу (52), Бифума (64), Папп (70), Русеску (90), Скуласон (90).

Источник — Sport.ua

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