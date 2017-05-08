Украинский форвард «Карабюкспора» Евгений Селезнев отличился в матче турецкой Суперлиги против «Османлыспора».
На 64 минуте матча Селезнев хладнокровно исполнил одиннадцатиметровый удар. Этот гол стал победным и позволил «Карабюкспору» обойти соперника в турнирной таблице.
В основном составе турецкого клуба вышел также и Андрей Близниченко. Оба украинца были заменены во втором тайме.
Турецкая Суперлига. 30-й тур
«Карабюкспор» – «Османлыспор» – 1:0
Гол: 1:0 – 64, пенальти Селезнев.
«Карабюкспор» – Шахин, Нункеу, Латовлевич, Папп, Башдаш, Близниченко (Лазаревич, 59), Гюльселам, Скуласон, Тэнасе (Гэман, 80), Зец, Селезнев (Ятабаре, 75).
«Османлыспор» – Карчемарскас, Чюрюксу, Пинту, Вршаевич, Прохазка, Гювен (Байыр, 88), Ндиайе, Регаттен (Русеску, 75), Умар, Бифума, Вебо.
Предупреждения: Гюльселам (37), Нункеу (52), Бифума (64), Папп (70), Русеску (90), Скуласон (90).
Источник — Sport.ua
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