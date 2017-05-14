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29-й тур
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Карпаты
14.05.2017 19:30   ТВ-трансляция: 

Днепр – Карпаты. Анонс

Игра «на победителя» в сезоне

  • 14.05.2017 10:30
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Днепр – Карпаты. Анонс
При других реалиях заключительный матч 29-го тура Премьер-Лиги между «Днепром» и «Карпатами» мог бы иметь колоссальное турнирное значение. Ведь в случае победы хозяев поля произойдет такая себе рокировка в турнирной таблице, и уже львовяне, а не днепряне окажутся в зоне вылета. При этом, если выиграют «Карпаты», то шансы ребят Михайленко обойти конкурента и сохранить прописку в отечественной элите станут весьма призрачными. И все бы оно вроде так, но… не так.
 
Увы, но любой человек, который хоть немного интересуется текущим положением вещей в отечественном футболе, прекрасно понимает, что практического турнирного значения эта игра почти не имеет. Выиграет «Днепр» или проиграет, финиширует он по итогам сезона в зоне вылета, или за ее пределами, но с Премьер-Лигой «сине-бело-голубым» придется распрощаться в любом случае. Ну, ладно-ладно, давайте скажем так: с вероятностью 99,9% – одну десятую оставим на некое неожиданное чудо.
 
Единственная интрига этого матча (не считая разговоров об эфемерной принципиальности игры между популярными командами), по сути, заключается в том, сможет ли «Днепр» продлить свою удивительную, учитывая все сопутствующие факторы, 12-тиматчевую беспроигрышную серию. Не то, чтобы это прямо значение какое-то имело, но просто уже интересно – ребят Михайленко этой весной вообще кто-то сможет обыграть в чемпионате, или уйдут, так сказать, «непобежденными»?
 
Кстати, отметим, что львовская команда не может обыграть днепровскую уже полновесные три года – с мая 2014-го, когда «карпатовцы» неожиданно грохнули «Днепр» на его поле со счетом 4:1. С тех пор: четыре поражения в семи матчах, при трех ничьих и красноречивой суммарной разнице забитых-пропущенных мячей – 11:3. Кстати, все эти три мировых исхода пришлись как раз на текущий сезон – во Львове сыграли 1:1 осенью и 2:2 чуть больше месяца назад, а на «Днепр-Арене» в марте скатали «нулевку». Нарушат ли команды данную тенденцию, или в этом сезоне днепряне и львовяне так и не выявят победителя в очных дуэлях, узнаем по окончании заключительной игры тура.
 
Вячеслав ДЕЙКУН
 
Ориентировочные составы:
 
«Днепр»: Лунин, Чеберячко, Влад, Лопыренок, Адамюк, Кочергин, Чеберко, Нагиев, Вакулко, Лунев, Довбик
 
«Карпаты»: Боровик, Нестеров, Мирошниченко, Лобай, Матвиенко, Голодюк, Филимонов, Клец, Ксенз, Худобяк, Гладкий
 
Дисквалификации: Сваток («Днепр») – Дитятьев («Карпаты»)
 
Котировки букмекеров:
На победу «Днепра» в среднем букмекеры дают коэффициент 2.18. На победу «Карпат» – 3.41. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan.

14 мая, воскресенье
«Днепр»  «Карпаты»
Днепр. Стадион «Днепр-Арена». 19.30
ТВ-трансляция на телеканале «2+2»
 Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
 Прогноз Sport.ua – 2:1

 

Источник — Sport.ua

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С каким счетом завершится матч «Днепр» – «Карпаты»?
  • 25% (2)
    1. 2:1
  • 12.5% (1)
    2. Другой вариант
  • 12.5% (1)
    3. 2:2
  • 12.5% (1)
    4. 2:0
  • 12.5% (1)
    5. 1:2
  • 12.5% (1)
    6. 1:1
  • 12.5% (1)
    7. 0:3
  • 0% (0)
    8. 3:3
  • 0% (0)
    9. 3:2
  • 0% (0)
    10. 3:1
  • 0% (0)
    11. 3:0
  • 0% (0)
    12. 2:3
  • 0% (0)
    13. 1:3
  • 0% (0)
    14. 1:0
  • 0% (0)
    15. 0:2
  • 0% (0)
    16. 0:1
  • 0% (0)
    17. 0:0
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