Днепр – Карпаты. Анонс

При других реалиях заключительный матч 29-го тура Премьер-Лиги между «Днепром» и «Карпатами» мог бы иметь колоссальное турнирное значение. Ведь в случае победы хозяев поля произойдет такая себе рокировка в турнирной таблице, и уже львовяне, а не днепряне окажутся в зоне вылета. При этом, если выиграют «Карпаты», то шансы ребят Михайленко обойти конкурента и сохранить прописку в отечественной элите станут весьма призрачными. И все бы оно вроде так, но… не так.

Увы, но любой человек, который хоть немного интересуется текущим положением вещей в отечественном футболе, прекрасно понимает, что практического турнирного значения эта игра почти не имеет. Выиграет «Днепр» или проиграет, финиширует он по итогам сезона в зоне вылета, или за ее пределами, но с Премьер-Лигой «сине-бело-голубым» придется распрощаться в любом случае. Ну, ладно-ладно, давайте скажем так: с вероятностью 99,9% – одну десятую оставим на некое неожиданное чудо.

Единственная интрига этого матча (не считая разговоров об эфемерной принципиальности игры между популярными командами), по сути, заключается в том, сможет ли «Днепр» продлить свою удивительную, учитывая все сопутствующие факторы, 12-тиматчевую беспроигрышную серию. Не то, чтобы это прямо значение какое-то имело, но просто уже интересно – ребят Михайленко этой весной вообще кто-то сможет обыграть в чемпионате, или уйдут, так сказать, «непобежденными»?

Кстати, отметим, что львовская команда не может обыграть днепровскую уже полновесные три года – с мая 2014-го, когда «карпатовцы» неожиданно грохнули «Днепр» на его поле со счетом 4:1. С тех пор: четыре поражения в семи матчах, при трех ничьих и красноречивой суммарной разнице забитых-пропущенных мячей – 11:3. Кстати, все эти три мировых исхода пришлись как раз на текущий сезон – во Львове сыграли 1:1 осенью и 2:2 чуть больше месяца назад, а на «Днепр-Арене» в марте скатали «нулевку». Нарушат ли команды данную тенденцию, или в этом сезоне днепряне и львовяне так и не выявят победителя в очных дуэлях, узнаем по окончании заключительной игры тура.

Вячеслав ДЕЙКУН

Ориентировочные составы:

«Днепр»: Лунин, Чеберячко, Влад, Лопыренок, Адамюк, Кочергин, Чеберко, Нагиев, Вакулко, Лунев, Довбик

«Карпаты»: Боровик, Нестеров, Мирошниченко, Лобай, Матвиенко, Голодюк, Филимонов, Клец, Ксенз, Худобяк, Гладкий

Дисквалификации: Сваток («Днепр») – Дитятьев («Карпаты»)

Котировки букмекеров:

На победу «Днепра» в среднем букмекеры дают коэффициент 2.18. На победу «Карпат» – 3.41. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте На победу «Днепра» в среднем букмекеры дают коэффициент 2.18. На победу «Карпат» – 3.41. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan



14 мая, воскресенье