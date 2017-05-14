Ворскла – Звезда. Анонс

Чемпионат Украины постепенно приближается к финишу, и практически все главные вопросы уже решены. Однако, борьба за «лучшего среди худших» все еще идет, и три команды, претендующие на это звание, еще успеют померяться силами друг с другом. В воскресенье между собой сыграют «Ворскла» и «Звезда».

На неделе Роман Монарев, возглавивший «Звезду» ещё в ноябре прошлого года, избавился от приставки «исполняющий обязанности» и стал главным тренером. Кропивницкий клуб, похоже, знает, как подбирать ключи к ларцу полтавчан, не уступив в нынешнем сезоне ни в одной из встреч с «бело-зелеными», и не намерен это делать и сегодня. Стоит отметить, что из пяти выездных игр в текущем году подопечные Монарева проиграли четыре, при этом, не забив ни разу, а единственную ничью добыли как раз в Полтаве. С этой неприятной ситуацией и предстоит, прежде всего, бороться гостям. Не сможет помочь команде Борха, который на днях разорвал контракт с клубом, и отбыл на родину. От тренерского штаба «Звезды» не стоит ожидать особых изменений после игры с «Днепром», разве только Збунь сменит Попова, а Ситало – Билонога.

«Ворскла» на неделе продлила контракты с рядом игроков основы: Чеснаковым, Ткачуком, Ребенком и Сапаем, что, несомненно, будет дополнительным стимулом для футболистов. Матч с «Волынью» не был из разряда легких, но вторая подряд победа подняла моральный дух в команде, и останавливаться на достигнутом подопечные Сачко не намерены. Игровая модель «Ворсклы» в Луцке была, едва ли, не лучшей в нынешнем году, и менять ее не имеет смысла.

Вспоминая историю противостояний, отметим, что из 13-ти игр 6 выиграли полтавчане, 4 «Звезда» и еще 3 матча победителя не выявили, разница мячей 15-10 в пользу «Ворсклы». В Полтаве было сыграно 6 игр, в которых было зафиксировано 3 победы хозяев и 3 ничьи, разница мячей 11:4 за «бело-зелеными».

Обслуживать встречу назначен Александр Головков из Северодонецка, который в текущем чемпионате уже судил игру «Звезды». В 6-м туре кропивничане проиграли в гостях «Александрии» 0:4, а вот с «Ворсклой» Головков пересечется впервые.

Дмитрий БЕЛОЗЕРЦЕВ

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Шуст – Ребенок, Даллку, Чижов, Пердута – Кравченко, Чеснаков – Мякушко, Одарюк, Шарпар – Хлебас

«Звезда»: Паст – Фатеев, Перейра, Кучеренко – Полегенько, Загальский, Дрышлюк, Драченко, Збунь – Эсеола, Ситало

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