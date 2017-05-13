Черноморец – Шахтер. Анонс

Если применить теннисную метафору, то донецкий «Шахтер» не стал откладывать дело в долгий ящик и с первой попытки реализовал свой «championship ball», неделю назад выиграв у «Зари», что позволило команде Паулу Фонсеки сделать реальным фактом то, в чем для большинства любителей футбола не было сомнений с памятного декабрьского матча на НСК «Олимпийский», когда «горняки» со счетом 4:3 переиграли «Динамо». Ну, а в весенней части уже были разговоры, в которых нужно было соблюдать приличия. С одной стороны – мол, мы еще ничего не выиграли, надо отдаваться игре в каждом матче и т.д., и т.п. С другой – еще матчей много, ничего не потеряно, и будем бороться до конца. Хотя не было никаких предпосылок к тому, что «Шахтер» каким-то образом может упустить победу в чемпионате, а его ближайший преследователь – дать хотя бы какой-то реальный намек на то, что готов создать конкуренцию.

Если возвращаться к матчу с «Зарей», то для Паулу Фонсеки было стратегически важно закрыть вопрос с первым местом именно в этой игре. Очевидно, что «Шахтер» держит в уме финальный кубковый матч 17 мая, и главному тренеру было нужно, чтобы чемпионство стало фактом за достаточно большой срок до этой даты. И здесь потенциальная проблема могла быть не с физической усталостью. После победы в чемпионате наверняка футболистам нужны были день-два для того, чтобы сошли на нет праздничные эмоции. С учетом же того, что между сегодняшним матчем в Одессе и финалом в Харькове всего 4 дня, терять даже день в подготовке к финалу, работая с футболистами не полностью сконцентрированными на игре с «Динамо», непозволительно.

До конца чемпионата «горнякам» осталось провести 4 матча, и нам предстоит понаблюдать, как же Паулу Феррейра будет управлять командой, которая главную задачу в чемпионате решила. Ближайший игровой график нового чемпионата Украины таков: «Черноморец» – «Динамо» – «Олимпик» – «Динамо». Наверное, логично предположить, что и на матч 31-го тура с «Динамо» Паулу Фонсека будет готовить самый боевой состав, а вот в играх с «моряками» и «олимпиками» можно ждать большие ротации.

Можно, конечно, вспомнить, что у «Черноморца» перед «Шахтером» должок небольшой имеется – ведь именно «моряки» нанесли «горнякам» единственное поражение в сезоне. Но, став чемпионом, команда Паулу Фонсеки вполне может быть милостивой, и для неё принципиальность реванша сейчас не актуальна, что, впрочем, не отрицает того, что гости в любом случае будут играть на победу.

Работа любого тренера с любой командой не бывает беспроблемной. Очень лихо «Черноморец» начал вторую часть чемпионата, набрав в четырех матчах 10 очков. Команда, что называется, играла, и крупное поражение от «Динамо» воспринималось с пониманием – дисквалифицированные, травмированные, да и игра не задалась с самого начала. Но вот в предыдущем туре «Черноморец» проиграл «Олимпику» вроде бы всего 0:1, но когда главный тренер после матча заявляет, что он не узнал свою команду, да и вообще, за 10 минут послематчевой пресс-конференции не смог зацепиться хотя бы за один позитивный момент в действиях футболистов, это уже тревожный сигнал. Как правило, даже при поражениях наставники команд стараются воздерживаться от критических комментариев в адрес своих подопечных, так что, со стороны Александра Бабича фактически был крик души.

Спустя более чем месяц «Черноморец» возвращается на родной стадион, и в Одессе уже наверняка успели соскучиться за большим футболом. Так что, с мотивацией у команды Александра Бабича сегодня должно быть как никогда. Во-первых, после «Олимпика» наставник команды пообещал, что серьезный разговор с футболистами обязательно будет, и он уверен, что «ребята после этого разговора будут уже другими». Во-вторых, соперник – «Шахтер», что тут можно добавить? В-третьих, свой зритель, свои трибуны... Есть все предпосылки к тому, что заключительный субботний матч не будет проходным.

Ровно 45 матчей провели «Черноморец» и «Шахтер» в рамках чемпионата Украины, и преимущество в них «горняков» более чем подавляющее – 32 победы, 6 ничьих и 7 поражений, при разнице мячей 89:28. Выведет же сегодня команды на поле стадиона «Черноморец» киевский арбитр Николай Кривоносов, который совсем недавно начал работать на уровне Премьер-лиги – в активе всего 3 игры, и матч с участием обеих команд для него будет впервые.



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ



Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Безрук, Азацкий, Каплиенко, Аблитаров, Андриевский, Ковалец, Третьяков, Элиас, Кабаев, Коркишко, Татарков

«Шахтер»: Н. Шевченко, Бутко, Ордец, Малышев, Азеведо, Кривцов, Дентиньо, Марлос, Коваленко, Алан Патрик, Бланко-Лещук

Дисквалифицированные: Хочолава («Черноморец») – Срна («Шахтер»)

Котировки букмекеров:

На победу «Черноморца» в среднем букмекеры дают коэффициент 8.25. На победу «Шахтера» – 1.35. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan



13 мая, суббота