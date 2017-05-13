Заря – Александрия. Анонс

Очень любопытный матч ждёт нас субботним вечером, ведь встреча этих команд будет одной из ключевых в борьбе за бронзовые медали чемпионата. Весной «Заря» рассчитывала биться и за вторую строку, но неважное выступление подняло вопрос о том, как бы ни потерять третью.

Всего две победы в календарном году, да и те над соперниками, оказавшимися в итоге за пределами лидирующей шестерки – явно не то, на что рассчитывали луганчане. Впрочем, похожий результат и у «Александрии», так что подопечные Владимира Шарана упустили прекрасные возможности «обставить» оппонентов. Теперь будет последний шанс определить лучшего в очном споре.

Месяц назад в Александрии соперники разошлись без забитых голов, а в ноябре александрийцы увезли из Запорожья три очка. Тот успех был последним выездным для коллектива Кировоградщины: в пяти последних гостевых поединках «Александрия» потерпела пять поражений с общим счётом 1:13. Однако и «Заря» с тех пора не взяла на «Славутич-Арене» не единого очка. Вот такие серии сформировались у команд…

Тем не менее, не стоит столь уж критично оценивать их весенние результаты. Хотя бы потому, что только в 2017 году «Александрия», к примеру, успела сыграть три матча с «Динамо» или «Шахтёром», а у луганчан таких встреч было и вовсе пять: три – с дончанами, две – с киевлянами. А это ровно половина всех проведенных поединков! Учитывая, что играть в них подопечным Юрия Вернидуба приходилось в ограниченных из-за контрактных обязательств составах, тем более ничего удивительного. При этом, если вспоминать даже предыдущий тур, «Заря» показала против уже действующих чемпионов страны очень достойный футбол, а Деннис Бонавентуре стал едва ли не самой заметной фигурой на поле. И кто знает, как сложилась бы игра «Александрии» с киевлянами, если бы не ранее удаление Симинина.

Интересно, что из-за дисквалификаций не сыграют в матче сразу два бывших футболиста «Зари»: уже упоминавшийся Сергей Симинин и наказанный за употребление запрещённых препаратов Станислав Микицей. Зато возможно долгожданное возвращение в строй капитана луганчан Никиты Каменюки. «Я уже начал и буду продолжать работать в общей группе. Когда наберу полные кондиции, а тренерский штаб увидит, что я готов, и я буду сам это чувствовать, то выйду на поле. Может быть, это будет уже в матче с «Александрией», – рассказал Каменюка в интервью накануне поединка. Ну, и не будем забывать, что накануне в пятницу свой День рождения отпраздновал президент «Зари» Евгений Геллер, и команда наверняка приложит дополнительные усилия, что порадовать своего руководителя победой.

Артем ЦЫГАНЕНКО

Ориентировочные составы:

«Заря»: А. Шевченко, Гордиенко, Пилявский, Форстер, Соболь, Харатин, Гречишкин, Калитвинцев, Петряк, Паулиньо, Бонавентуре

«Александрия»: Леванидов, Цуриков, Бондаренко, Басов, Чеботаев, Мягков, Полярус, Огиря, Запорожан, Банада, Пономар

Дисквалификации: Симинин, Микицей (оба – ФК «Александрия»)



На победу «Зари» в среднем букмекеры дают коэффициент 1.64. На победу «Александрии» – 5.53. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте : Симинин, Микицей (оба – ФК «Александрия»)На победу «Зари» в среднем букмекеры дают коэффициент 1.64. На победу «Александрии» – 5.53. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan

13 мая, суббота